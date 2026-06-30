‘미르’의 위메이드, 알리바바 관계사에 팔렸다…박관호 의장 지분 매도

26년의 업력을 지닌 국내 게임사 위메이드가 중국 온라인 쇼핑 플랫폼 알리바바의 관계사에 전격 매각됐다.

박관호 위메이드 의장. 위메이드 제공

30일 게임업계에 따르면 위메이드는 대주주이자 창업자인 박관호 의장이 보유한 지분 39.33%를 투자 플랫폼 기업 ‘네오펄스’에 매도했다. 총 매각 금액은 9200억원이다.

홍콩 소재 투자운용사 솅송 인베스트먼트가 지분 100%를 보유한 네오펄스는 이번 거래로 위메이드 지분 총 40.25%를 확보하며 최대 주주 자리에 올라섰다. 네오펄스는 알리바바 측과 긴밀한 관계에 있는 첸 웨이 대표가 이끄는 것으로 알려졌다.

네오펄스는 위메이드의 다중접속역할수행게임(MMORPG) 개발 역량과 대표 지식재산(IP)인 ‘미르’ 시리즈의 중국 내 강력한 경쟁력을 이번 투자의 주요 이유로 꼽았다.

네오펄스는 향후 중국 시장을 포함한 글로벌 신작 개발을 추진할 예정이며, 중국 유수 IT 기업과의 게임 개발·퍼블리셔 협력 등으로 IP 비즈니스 모델의 다각화와 고도화를 이끌 계획이다.

특히 게임 개발, 차세대 그래픽, 디지털 휴먼, 라이브 서비스 전반에 첨단 인공지능(AI) 기술을 적극 도입해 콘텐츠 품질과 이용자 경험을 동시에 향상시킬 방침이다.

이번 거래에 따라 2000년 위메이드 창립 이래 회사를 이끌어온 박 의장은 지분 전량을 매도하고 경영 일선에서 물러나며 엑시트를 완료하게 됐다.

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