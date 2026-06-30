위메이드, 중국 자본 품는다…9200억원 메가딜 성사

‘미르’ 시리즈와 ‘나이트 크로우’로 잘 알려진 26년 업력을 자랑하는 국내 게임사 위메이드가 중국 알리바바 관계사에 전격 매각됐다.

위메이드는 30일 대주주이자 창업자 박관호 의장이 보유한 지분 39.33%를 주식회사 네오펄스에 매도했다고 공시했다. 총 매각 금액은 9200억원이다. 네오펄스는 홍콩 소재 투자운용사인 솅송 인베스트먼트가 지분 100%를 보유한 투자 플랫폼 기업이다. 중국 IT 기업 알리바바 측과 긴밀한 관계를 보유한 ‘첸 웨이’씨가 대표를 맡은 것으로 전해졌다.

위메이드 로고. 위메이드 제공

네오펄스는 이번 거래를 통해 위메이드 지분 40.25%를 보유, 최대 주주 자리에 올라섰다.

이에 따라 2000년 위메이드를 창립한 이래 회사를 이끌어온 박관호 의장은 지분전량을 매도하고 ‘엑시트’ 하게 됐다.

위메이드에 따르면 네오펄스는 위메이드의 다중접속역할수행게임(MMORPG) 개발 역량과 대표 지식재산(IP)인 ‘미르’ 시리즈의 중국 내 강력한 경쟁력을 주요 투자 이유로 꼽았다. 네오펄스는 향후 중국 시장을 포함한 글로벌 신작 개발을 추진하고, 중국 유수 IT 기업 및 게임 개발·퍼블리셔와의 협력을 통해 IP 비즈니스 모델을 다각화·고도화하여 지속 가능한 성장을 견인할 계획이다.

특히 게임 개발, 차세대 그래픽, 디지털 휴먼, 라이브 서비스 전반에 첨단 인공지능(AI) 기술을 적극 도입해 콘텐츠 품질과 이용자 경험을 동시에 향상시킬 방침이다.

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