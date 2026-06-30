광주 찾은 李 호남 소외 비판… “서남권 투자, 최종책임 질 것”

이재명 대통령이 30일 “지역이 주도해 전 세계로 뻗어나가는 ‘한국형 인공지능(AI) 산업혁명’을 서남권에서 시작하겠다”며 서남권 AI·반도체 클러스터 구축에 대한 정부 차원의 총력 지원 의지를 밝혔다. 이 대통령은 “제가 직접 관할해 집행·기획·총책임·최종 책임을 확실히 지겠다”고 강조하며, 이번 투자를 수도권·영남 중심 성장 과정에서 상대적으로 소외됐던 호남이 첨단산업 거점으로 도약하는 계기로 만들겠다는 뜻을 분명히 했다.

이재명 대통령이 30일 광주 김대중 컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 참석해 “정부는 기업의 담대한 도전과 혁신이 뚜렷한 성과로 이어질 수 있도록 확실하게 뒷받침하겠다”고 밝혔다. 전날 청와대 영빈관에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에 이어 이날 행사에도 직접 참석하며 서남권 AI·반도체 클러스터 구축에 힘을 실었다.



이 대통령은 광주·전남 행정통합을 언급하며 “큰 결단을 해준 데 감사하다. 이게 이번 투자 결정을 이끌어낸 주요 동인이 됐다”고 말하기도 했다. 또 “입지 선정과 관련해 여러 가지 반론들, 이견들이 있는데 분명한 건 이것이 경제적 원리에 따른 거란 것”이라며 “용수·전력·용지·인프라를 포함해 호남지역, 특히 광주·전남 지역이 이 문제들을 해결할 수 있는 유일한 지역이 됐다”고 강조했다.



이 대통령은 서남해안 풍력발전 등 풍부한 재생에너지 공급 여력과 광주·전남 통합시의 시설 확보 비용 부담 등을 호남이 반도체 클러스터 구축의 최적지인 이유로 꼽았다. 이 대통령은 호남 소외와 관련해선 “불가피한 측면이 있지만 대한민국 정부 수립 이래로 우리가 가진 자원과 기회를 한쪽에 몰아서 올인했다. 수도권과 영남에 올인했다”며 “그 결과 수도권 집중이 발생했고 지방 소외가 발생했고, 영·호남을 차별하면서 약간의 의도도 있던 것으로 생각된다”고 했다. 이어 “다행스럽게도 이제 (호남이) 그 설움을 조금이나마 벗어날 기회가 생긴 것”이라며 “전부를 완전히 균형 맞출 순 없겠지만 (서남권 대규모 투자가) 소외와 배제, 슬픔과 억울함을 조금이라도 만회하고 동·서, 수도권과 지방이 균형 성장하는 첫 출발이 될 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지