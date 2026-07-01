“고령 합가리, 대가야 토기 대표 생산지”

경북 고령군 합가리의 대가야토기 최대 생산지가 유적 발굴지 현장에서 공개됐다.

고령군은 26일 대가야 최대 규모의 토기가마로 알려진 고령 합가리 토기가마유적에 대한 3차 발굴조사 결과 대가야시대 토기가마 6기와 폐기장 8개소를 비롯한 토기자료가 확인됐다고 30일 밝혔다. 합가리 토기가마유적은 지금까지 대가야시대 토기가마 6기와 폐기장 8개소 등이 발굴됐다. 남부권 각지에서 내려온 ‘대가야시대 토기자료’로 확인됐다. 2024년 1차, 2025년 2차 발굴조사에 이은 3차 발굴조사다.

경북 고령군이 26일 대가야 최대규모의 토기가마로 알려진 고령 합가리 토기가마유적에 대한 3차 발굴조사 성과에 대한 현장공개 행사를 진행하고 있다. 고령군 제공

특히 합가리 토기가마유적을 중심으로 134억원 규모의 역사문화권 정비사업이 실시될 예정인 만큼 이번 조사는 더욱 중요한 의미를 지닌다는 평가가 나온다. 아울러 이날 현장공개행사에선 지역주민과 학계전문가 등 50여명이 현장을 찾았다.

이날 토론회에 참석한 학계 관계자들은 “이번 조사는 유적의 규모와 분포 범위, 구조적 완전성 측면에서 현재까지 조사된 가야권역 토기 생산유적 가운데 대표적인 대규모 생산유적으로 보인다”며 학술적 가치를 높게 평가했다.

3차 발굴조사에서는 앞선 발굴조사에 이어 비교적 잔존상태가 양호한 토기가마 4~6호가 조사됐다, 토기가마와 관련한 폐기장에서 다량의 토기편들이 출토되고 있다. 특히 토기가마 내부에 완형의 토기가 남아 있어 가마의 조업시기와 생산방식 등 지금까지 잘 알려지지 않았던 삼국시대 토기생산문화를 복원할 중요한 자료가 될 전망이다.

이남철 고령군수는 “정비사업을 통해 대가야 역사문화 복원에 한걸음 다가가고, 합가리 토기가마유적 일대의 역사문화권 정비사업을 통해 대가야 역사문화도시 고령군으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 고령군 합가리 고분군 일대는 고대 대가야 문화권의 유적이 분포한 지역으로 대가야의 토기 양식을 보여주는 유물이 대량 출토되고 있다. 대가야 토기는 대체로 5∼6세기쯤 대가야의 성장과 함께 발전했고, 고령 지역은 대가야의 중심지인 만큼 많은 토기와 무덤 유물이 발견되고 있다.

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