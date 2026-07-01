‘스벅 구호’ 배재고, 교육청 이어 스포츠공정위 회부

고교야구대회 중 ‘5·18 탱크데이’ 논란을 연상시키는 구호를 외쳐 파문을 일으킨 배재고등학교 야구부에 대해 서울시교육청이 즉각 조사에 착수했다. 교육청은 이번 사안을 일부 선수들의 ‘역사 인식 없는 우발적 동조’로 파악한 가운데, 배재고 측은 사태 수습을 위해 광주일고를 직접 찾아 사죄하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 확인됐다.

지난 6월 29일 배재고와 광주일고의 경기 모습. 대한야구소프트볼협회 유튜브 영상 캡처

서울시교육청은 30일 배재고를 찾아 현장 조사를 벌였다. 이에 앞서 서울시교육청은 “역사적 아픔을 희화화하거나 특정 지역을 조롱하는 표현은 교육적으로 절대 바람직하지 않다”며 “발생 경위와 현장 제지 여부, 재발 방지 교육 계획을 종합점검하겠다”고 밝혔다.

교육청 관계자는 “한 선수가 우발적으로 구호를 외쳤고, 분위기가 과열되면서 다른 선수들이 동조한 것으로 보인다”며 “역사적 배경에 대해 깊은 인지 없이 한 행동으로 파악 중”이라고 했다. 실제 해당 구호는 원래 ‘가야지, (목표 대회명) 가야지’ 형태의 보편적인 응원 방식이다. 하지만 최근 수도권 팀들이 지방 팀 선수단을 조롱하는 용도로 악용하는 사례가 잇따랐다고 한다.

현장 코치진의 즉각적인 제지가 없었다는 지적에 대해선 “당시 코치 대부분이 주루에 나가 있어 상황 파악이 늦어졌고, 8회 공격 종료 후 심판에게 내용을 전달받고 선수들을 크게 질책한 것으로 보인다”고 덧붙였다.

이규연 광주제일고등학교(광주일고) 교장이 전국 고교야구대회 도중 발생한 상대팀 배재고등학교의 응원 구호 논란과 관련한 항의서한을 전달하기 위해 30일 서울 송파구 대한야구소프트볼협회를 방문하고 있다. 연합뉴스

이번 논란은 전날 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주일고전에서 발생했다. 배재고 일부 선수가 상대 더그아웃을 향해 “스타벅스 가야지”라는 구호를 외쳤는데, 이는 최근 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 논란을 연상시키는 조롱성 구호로 해석되며 지역 비하 논란으로 번졌다.

배재고는 전날과 이날 두 차례 사과문을 게재하고, 생활교육위원회를 소집해 학칙에 따라 관련 학생들을 엄중 처리하겠다고 밝혔다. 특히 배재고 이효준 교장은 이날 조사에서 “야구부 선수들과 함께 광주일고를 직접 방문해 사과하고 싶다”는 의사를 피력했다. 서울교육청으로부터 뜻을 전달받은 광주일고 이규연 교장은 야구부 선수들의 의견을 수렴한 뒤 사과 수용 여부를 결정하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

하지만 논란은 좀처럼 사그라지지 않고 있다. 전교조는 “혐오 표현과 역사 왜곡 방지 교육체계 구축”을 요구했고, 배재학당총동창회도 철저한 진상조사와 교장 사퇴를 촉구했다. 광주일고의 항의서한을 접수한 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 7월1일 스포츠공정위원회를 소집해 배재고 야구부에 대한 징계 여부를 심의한다.

서울시교육청 관계자는 “이번 사안이 교육적 원칙 안에서 해결될 수 있도록 지원하고, 종합적인 재발 방지 및 예방 조치를 강구하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지