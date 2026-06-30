국방부, 고체연료 우주발사체 4차 시험발사 연기

30일 제주 해상에서 이뤄질 예정이었던 고체연료 추진 우주발사체 4차 시험발사가 발사 직전 연기됐다.

국방부는 “최종 발사 준비 중 일부 문제점이 발견됨에 따라 안전을 고려해 발사 중지를 결정했다”고 밝혔다.

지난 2023년 12월 4일 제주 서귀포시 예래동 앞바다에서 고체연료 우주발사체 3차 시험발사가 진행되고 있다. 제주=연합뉴스

시험발사는 이날 오후 2시쯤 이뤄질 예정이었는데, 발사 준비 단계에서 중단 결정이 이뤄진 것으로 알려졌다.

국방부 측은 “발사체 최종 작동상태 점검 중 일부 기능 이상 현상이 발견돼 발사를 중지했다”며 원인을 파악하고 있다고 밝혔다. 재발사 일정은 아직 정해지지 않았다. 다만 여름철 장마와 태풍 등의 기상 조건을 감안하면, 단기간 내 재발사 시도는 쉽지 않을 전망이다.

고체추진 발사체는 액체연료 대신 고체연료를 추진제로 활용하는 우주발사체다.

고체 연료 발사체는 구조가 단순하고 저장과 취급이 용이하고, 발사 준비기간도 7일 이내로 짧아 신속한 발사가 가능하며, 발사 비용도 액체 연료 로켓에 비해 적다.

군은 2021년 5월 한·미 미사일 지침 해제로 우주발사체의 고체연료 추진 제한이 사라지면서 국방과학연구소(ADD) 주도로 기술 개발에 착수, 2022년 3월(1차)과 12월(2차), 2023년 12월(3차) 시험발사를 진행해 모두 성공했다.

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