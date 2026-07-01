[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 1일 (수요일) 64년생 돈 관리 집중할 것

96년생 관재수나 신용상 문제에 조심하자. 84년생 한 템포 늦추어 가면 더 큰 행운 따를 운. 72년생 서로에게 큰 상처를 입히지 말자. 60년생 오해가 있었던 사람과 화해하자. 48년생 괜한 구설에 휩쓸릴 수 있다. 36년생 넓은 공간에 있는 것이 좋다.

97년생 일에 시간적 여유가 부족하다. 85년생 운수업 대리택배업 통신업은 광고에 성과가 있다. 73년생 방향감각을 흔들리지 않도록 하자. 61년생 전체를 먼저 생각하고 진행하자. 49년생 억지보다는 자주적으로 하자. 37년생 타인 일에 적당한 선에서 끊어라.

98년생 부정적인 생각을 버려라. 86년생 약간의 걸림돌은 있지만 그리 길지 않다. 74년생 부부간에 문제로 고통이 온다. 62년생 자기 스스로 일을 찾아보자. 50년생 하찮은 일에 시간 낭비하지 말자. 38년생 직접 나서기보다 대리인을 내세우자.

99년생 윗사람의 충고를 귀담아 듣자. 87년생 의외의 삼각관계로 고민이 깊어짐. 75년생 마음에 드는 일이 나타난다. 63년생 일의 기쁨을 알고 나면 즐겁다. 51년생 욕심을 버리고 타협하자. 39년생 상가집에는 보류하는 것이 좋다.

00년생 모자랄 때를 대비하는 행동은 좋다. 88년생 무조건 믿고 맡기는 건 위험천만이다. 76년생 관광레저업 아동품점 예술업은 광고에 성과가 있다. 64년생 자금관리에 필요한 시점이다. 52년생 독단적으로 행하지 말자. 40년생 독식하면 배탈이 난다. 28년생 가족과 인간관계에 힘쓰자.

01년생 부끄럼 없이 살는 사람이 용기있는 자. 89년생 좋은 일 끝에 흉함을 경계하라. 77년생 일에 힘을 기르는 방법을 배우라. 65년생 미흡한 점은 보완이 필요하다. 53년생 집안 사람들과 화목에 힘쓰자. 41년생 자식 때문에 걱정이 온다. 29년생 나의 유일한 안식처가 나타난다.

02년생 행동에 기지와 순발력이 빛나게 된다. 90년생 목표를 세웠으면 흔들리지 말 것. 78년생 상대에게 효과적으로 처리하자. 66년생 목적을 정확히 세워 일하자. 54년생 고정관념은 빨리 버리자. 42년생 행동에 과오를 범하기 쉽다. 30년생 조금 뒤로 물러나 있는 시점이다.

03년생 계약시간에 늦으면 치명적인 결과를 낳는다. 91년생 변경이나 변화할 일이면 신속히 하라. 79년생 식품업 음식업 유흥업은 광고에 성과가 있다. 67년생 조금만 양보하면 만사 순조롭다. 55년생 집중력이 흐트러지기 쉬운 때다. 43년생 벼는 익을수록 고개를 숙이다. 31년생 투자를 성사시키려면 방향을 선택하라.

04년생 신분에 걸맞지 않는 행동은 멀리하라. 92년생 불편한 관계 해소되며 화해무드다. 80년생 상태를 참작한 후 결정하자. 68년생 기본적인 것을 먼저 해결하자. 56년생 즐거운 통신이 날아온다. 44년생 이롭지 못한 것은 멀리하자. 32년생 절망적 상항에도 희망이 보인다.

05년생 포괄적인 논리로 해답을 찾는 것이 좋겠다. 93년생 자신의 아이디어가 먹혀 들어가는 시기. 81년생 작은 것부터 챙기는 습관을 길려라. 69년생 인간적인 면을 중요시하라. 57년생 계약체결이 백지화될 수 있다. 45년생 현재 일을 정확하게 파악하라. 33년생 미진했던 일들이 하나씩 풀린다.

06년생 자신의 가치관만 가지고 평가하지 마라. 94년생 심심으로 정성을 들이면 이루지는 운. 82년생 의약업 애견업 편의점은 광고에 성과가 있다. 70년생 이동문제는 서둘러 결정해라. 58년생 일에 화합하는 자세를 가져라. 46년생 태도가 좋은 사람은 덕이온다. 34년생 마음이 불안할때 일단 피하고 보자.

95년생 한번 믿었으면 끝까지 믿고 맡겨라. 83년생 직업은 곧 좋은 소식이 오다. 71년생 자기와 동료관계 신경을 쓰자. 59년생 일이 지연되는 점이 있다. 47년생 고혈압, 혈액병에 조심하자. 35년생 기회는 얻기 어렵다 놓치지 말자.

백운철학원

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