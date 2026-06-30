이동석 충주시장 당선인 인수위, 단양·제천 방문…‘공약 이행’ 속도

이동석 충북 충주시장 당선인의 민선 9기 시장직 인수위원회인 ‘젊은 충주 미래위원회’가 주요 공약의 성공적인 이행과 시정 발전을 위한 현장 행보에 나섰다.

미래위는 충북 단양군과 제천시의 우수 시책 현장을 잇달아 방문해 실무 중심의 벤치마킹을 진행했다고 30일 밝혔다. 이번 방문은 타 지자체의 성공 사례를 면밀히 분석하고 이를 충주시의 실정에 맞게 재설계해 민선 9기 핵심 정책의 실효성을 높이기 위해 마련됐다.

이동석 충북 충주시장 당선인의 민선 9기 시장직 인수위원회가 30일 단양관광공사를 방문해 운영 방안 등을 논의하고 있다. 충주시 제공

미래위는 우선 단양군의 핵심 관광 거점인 ‘단양관광공사’를 찾았다. 이동석 당선인은 후보 시절부터 충주의 천혜의 자연환경을 활용한 관광 경쟁력 강화를 위해 ‘충주관광공사 설립’을 핵심 공약으로 내세운 바 있다. 이에 미래위는 단양관광공사의 운영 노하우와 조직 체계, 관광 자원 개발 전략 등을 직접 확인하며 ‘충주형 관광공사 설립’을 위한 구체적인 계획 구상에 들어갔다.

이어 위원회는 ‘제천공공산후조리원’을 방문해 공공 의료 서비스 운영 현황을 꼼꼼히 살폈다. 시민들이 피부로 체감할 수 있는 실질적인 보건·복지 정책을 수립하고, 지역 내 의료 공백 해소 및 ‘아이 낳고 키우기 좋은 환경’ 조성을 위한 공공성 강화 방안을 집중적으로 논의했다.

이 당선인은 “우리 충주가 가진 잠재력을 극대화하기 위해서는 앞서가는 지자체의 성공 사례를 적극적으로 배우고 우리 것으로 만드는 유연함이 필요하다”며 “현장 중심의 정책 발굴을 통해 시민들이 확실한 변화를 체감할 수 있는 민선 9기 시정을 철저히 준비하겠다”고 말했다.

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