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“단양 미래 100년 성장기반 다진다”

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단양=윤교근 기자 segeyun@segye.com

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김문근 충북 단양군수, 민선9기 목표 발표
‘못골 신도시’ 조성 등 미래성장 확보에 총력
시루섬 권역 연계…체류형 관광도시 완성 추진

김문근 충북 단양군수가 민선9기 출범을 앞두고 “단양의 미래 100년을 준비하는 성장기반을 확실히 세우겠다”며 지역소멸 위기 극복을 위한 비전을 제시했다. 재선에 성공한 김 군수는 7월 1일 단양문화예술회관에서 취임식을 열고 본격적인 민선9기 행보에 나선다.

김문근 충북 단양군수가 30일 기자회견을 열고 민선9기 군정 목표 등을 발표하고 있다. 단양군 제공
김문근 충북 단양군수가 30일 기자회견을 열고 민선9기 군정 목표 등을 발표하고 있다. 단양군 제공

김 군수는 30일 군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 민선9기 군정 목표 등을 발표했다. 이 자리에서 김 군수는 저출산·고령화에 따른 인구감소와 지역소멸 위기, 농업인구 초고령화 등 단양이 직면한 현실을 극복하기 위한 3대 핵심 방향으로 △미래성장 공간 확보 △체류형 관광도시 완성 △미래산업 육성을 공표했다.

 

김 군수는 “단양은 인구감소와 초고령화라는 어려움에 직면해 있지만 대한민국 대표 내륙관광도시로 성장해 온 저력과 생활 인구를 기반으로 새로운 가능성을 보여주고 있다”며 “관광객이 단양에 머물고 소비하며 나아가 정착할 수 있는 여건을 만드는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

 

이번 핵심 공약 중 가장 주목받는 것은 도시 확장의 한계를 극복하기 위한 ‘못골 신도시 개발’과 ‘옛 KBS중계소 부지 개발’이다. 못골 신도시는 KTX 단양역과 국도, 시루섬 권역을 연계해 주거·관광·상업 기능이 어우러진 미래형 복합도시로 조성하고, 도심 중심부의 옛 KBS중계소 부지 역시 주거와 상업 기능을 갖춘 공간으로 복합 개발된다.

 

이 같은 대규모 공간 확충 팩트에 대해 김 군수는 “단양읍은 40년 전 신단양 이전 이후 지형적 특성으로 인해 도시 확장에 한계가 있었다”며 “백년대계를 위해 새로운 성장 공간을 마련해야 한다”고 필요성을 역설했다.

 

단양의 강점인 관광 산업은 ‘체류형’으로의 변화도 추진한다. 시루섬 권역 관광 활성화 등 기존 자원을 유기적으로 연계해 체류성과 소비 효과를 높이는 한편, 여행상품 개발 등 소프트웨어 강화에 집중한다는 방침이다.

 

민선9기 군정은 민선8기부터 추진해 온 주요 사업의 조속한 완성과 주민 삶의 질 향상, 체감형 정책 강화에 힘을 쏟는다. 김 군수는 “이번 선거 결과는 추진 중인 사업들을 잘 마무리하라는 군민 여러분의 뜻”이라며 “‘뿌리내린 4년, 꽃피우는 4년’이라는 각오로 약속한 100대 공약 실천에 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 약속했다.


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