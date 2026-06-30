공영홈쇼핑 개국 11주년…적립금·할인 혜택 풍성

공영홈쇼핑이 7월 개국 11주년을 맞아 적립금 지급, 대표상품 할인전 등 다양한 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

‘감사페스타 행운추첨’ 은 다음 달 한 달 간 공영쇼핑 상품(렌탈, 여행상품 제외) 구매고객을 대상으로 구매 횟수에 따라 1233명을 추첨해 총 2766만원의 적립금을 지급하는 이벤트다.

공영홈쇼핑 개국 11주년 이벤트 이미지. 공영홈쇼핑 제공

구매 횟수 1회 이상 1111명, 2회 이상 111명, 3회 이상 11명을 추첨해 각각 1만원·5만원·100만원을 지급하며, 경품별 중복 당첨도 가능하다. (100만원 당첨자는 제세공과금 22% 고객부담) 추첨, 당첨자 고지, 적립금 유효기간 등의 세부 내용은 공영쇼핑 이벤트 페이지에서 확인 가능하다.

‘빵빵빵 적립데이’는 0이 들어가는 7월 10일, 20일, 30일에 구매한 결제가의 10%를 적립금으로 돌려준다. 2만9900원 이상의 방송상품을 모바일 구매 시 상품마다 최대 7000원의 적립금을 지급한다.

‘11주년 11% 할인위크’는 11일부터 19일 사이에 진행하는 행사다. 오전 11시 최대 7000원 할인한도의 11% 타임쿠폰 3000장을 선착순으로 배포한다. 공영홈쇼핑 개국일인 7월 14일에는 엄선한 11개 상품을 최대 7천원 한도로 11% 즉시할인한 가격에 구매할 수 있다.

‘달달 적립’ 이벤트도 진행한다. 월 2회 방송상품(렌탈, 여행 상품 제외) 구입 금액이 총 10만원 이상이면, 5000원의 적립금을 지급한다.

이외에도 14일부터 31일까지 공영쇼핑 초성 퀴즈 참여자를 대상으로 1111명을 추첨해 5000원 상당의 베스킨라빈스 아이스크림 쿠폰을 지급하는 참여형 이벤트 ‘공영 초성퀴즈’도 진행한다.

공영쇼핑 관계자는 “개국 11주년을 맞아 감사의 마음을 담아 11과 관련된 다양한 행사를 7월 한달 내내 준비했다”며 “공공 판로로서의 역할에 충실할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

한편 공영홈쇼핑은 중소벤처기업과 농축수산 상품을 100% 판매하는 중소벤처기업부 산하 공공기관으로, 2015년 7월 14일 개국해 올해로 11주년을 맞았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지