원구성 협상 불발…與, 오후 5시 본회의서 11곳 상임위원장 선출

더불어민주당과 국민의힘은 30일 국회에서 만나 상임위원장 선출을 위한 원내지도부 간 협상을 벌였으나 최종 합의에 실패했다.



이에 민주당은 이날 오후 열리는 본회의에서 상임위원회 11곳의 위원장을 단독으로 선출하기로 했다.

더불어민주당 한병도 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표, 국민의힘 정점식 원내대표와 김승수 원내운영수석부대표가 30일 국회에서 국회의장 주재 회동을 마친 뒤 운영위원장실로 향하고 있다. 여야 원내대표는 회동에서 합의에 이르지 못했으며 국회의장의 당부에 따라 운영위원장실에서 마지막 협의를 이어간다. 연합뉴스

민주당 한병도·국민의힘 정점식 원내대표는 원내운영수석부대표까지 참여한 가운데 국회 운영위원장실에서 회동했지만, 원 구성 협상 타결에 이르지 못했다.



양측은 핵심 쟁점인 법사위원장 배분 문제를 두고 이견을 좁히지 못한 것으로 보인다.



정 원내대표는 기자들과 만나 "(국민의힘이) 법사위원장을 맡지 않는 한 견제와 균형이 깨질 수밖에 없다고 주장했다"며 "협상은 무산됐다"고 말했다.



한 원내대표는 "민주당이 정한 11개 상임위원회를 오늘 처리하겠다"며 "상임위를 가동해 이미 쌓여 있는 민생 법안 처리에 속도를 내서 국회가 정상적으로 돌아가게 하겠다"고 밝혔다.



이에 앞서 조정식 국회의장은 애초 오후 2시에 본회의를 열기로 했으나 양당 협상을 위해 이를 오후 5시로 미뤄둔 상태다.

<연합>

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