제주, 역대 3번째 늦은 장마철 시작…초반부터 많은 비 예보

제주지역이 예년보다 늦게 장마철에 접어든 가운데 초반부터 강하고 많은 비가 예보돼 주의가 필요하다.



제주지방기상청은 30일 올해 제주도 장마철이 시작됐다고 밝혔다.

빗속의 제주 돌하르방. 연합뉴스

올해 제주지방 장마 시작은 각종 기상기록의 기준이 되는 1973년 이후 역대 3번째로 늦었다. 제주에서 장마 시작이 가장 늦었던 해는 1982년(7월 5일), 2번째로 늦었던 해는 2021년(7월 3일)이었다.



기상청은 북태평양고기압과 정체전선이 북상하면서 이날부터 7월 2일 새벽까지 제주에 비가 내리겠다고 예보했다.



특히 7월 1일 새벽부터 오전 사이에는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 30㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다고 전했다.



제주도 산지에는 이날 밤을 기해 호우 예비특보, 7월 1일 오전을 기해 강풍 예비특보가 각각 발표됐으며 서귀포시중산간에도 7월 1일 새벽을 기해 호우 예비특보가 발표돼있다.



예상 강수량은 제주(북부 제외) 50∼100㎜며 산지는 180㎜ 이상, 산지 외 지역 중 많은 곳은 120㎜ 이상 내리겠다. 북부는 30∼80㎜다.



이번 비는 강한 남서풍이 지속적으로 유입되면서 바람이 불어오는 방향인 한라산 남쪽 지역과 그 반대인 한라산 북쪽 지역의 강수량 차이가 있겠다고 기상청은 설명했다.



제주에는 이후 7월 3∼5일에도 정체전선 영향으로 비가 내릴 전망이다.



다만 이 비는 기압골 위상과 강도에 따라 강수 시작·종료와 영역의 변동성이 아직은 큰 상황이라고 기상청은 전했다.



기상청은 "내일 새벽부터 오전 사이 돌풍과 함께 매우 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려된다"며 시설물 관리와 안전사고에 유의하라고 당부했다.

<연합>

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