배재고 논란 이후 나온 광주일고 A군 입장문…감독 "본인 아냐"

전날 고교야구 경기 도중 배재고 일부 선수들이 광주일고를 향해 지역 비하성으로 해석될 수 있는 구호를 외쳐 논란이 된 가운데, 광주일고 A군 명의로 확산한 사회관계망서비스(SNS) 글은 사칭 계정에서 작성된 것으로 확인됐다.
조윤채 광주일고 야구부 감독은 30일 연합뉴스와 통화에서 "확인해 보니 A군이 쓴 글이 아니었다"며 "원래 본인 계정도 아니었고, 누군가 아이디를 사칭해 쓴 글"이라고 밝혔다.
앞서 배재고 일부 학생 선수들은 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주일고와 경기 중 상대 더그아웃을 향해 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지"라는 구호를 반복해 외쳤다.
한 학생은 "탱크데이"라고 외치기도 했다.
이 발언은 지난달 스타벅스 코리아의 이른바 '5·18 탱크데이' 이벤트 논란을 연상케 하는 조롱성 구호로 해석돼 논란이 됐다.
경기 후 SNS상엔 A군이 해당 논란과 관련해 입장을 밝힌 것처럼 보이는 글이 퍼졌다.
이 사칭 글은 "상황에 대해 직접 말씀드리는 게 맞을 것 같아 글을 쓴다"로 시작해 "경기 때는 감독님, 코치님은 물론이고 선수들 전부 다 많이 당황스럽고 불편했던 게 사실"이라고 적혀 있다.
이어 "하지만 경기가 끝나고 일부 선수들이 직접 저희 쪽을 찾아와서 후배들을 대신해 정말 진심으로 사과를 해주셨다"며 "진심 어린 사과가 있었던 만큼, 이제는 저희도 그 마음을 충분히 이해하고 좋게 마무리하고 싶다. 배재고 선수들과 함께 프로에 가서 광주일고 선수들이 약하지 않고, 광주가 무시받을 지역이 아니라는 걸 보여주고 싶다"고 덧붙였다.
마치 광주일고 선수단의 입장처럼 읽히는 글이지만, 실제로는 A군이 작성한 글이 아니었다.
이에 대해 조 감독은 "어제 광주로 내려가면서 선수들에게 소셜네트워크(SNS)를 하지 말라고 당부했는데 글이 올라와 있어 깜짝 놀랐다"며 "제가 감독으로 부임한 이후 배재고와는 첫 경기였고, A군도 어제 배재고와 처음 경기를 했다. 그 경기에 나온 배재고 선수들도 A군이 모두 모르는 선수들이다. 실제 사칭 글에 거론된 선수들이 우리 쪽으로 와서 사과하지도 않았다"고 덧붙였다.
대한야구소프트볼협회(KBSA)는 스포츠공정위원회를 열어 해당 선수들에 대한 징계 여부를 검토할 예정이다.
<연합>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지