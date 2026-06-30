배재고 논란 이후 나온 광주일고 A군 입장문…감독 "본인 아냐"

전날 고교야구 경기 도중 배재고 일부 선수들이 광주일고를 향해 지역 비하성으로 해석될 수 있는 구호를 외쳐 논란이 된 가운데, 광주일고 A군 명의로 확산한 사회관계망서비스(SNS) 글은 사칭 계정에서 작성된 것으로 확인됐다.



조윤채 광주일고 야구부 감독은 30일 연합뉴스와 통화에서 "확인해 보니 A군이 쓴 글이 아니었다"며 "원래 본인 계정도 아니었고, 누군가 아이디를 사칭해 쓴 글"이라고 밝혔다.

지난 29일 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주제일고의 경기에서 배재고 선수들이 덕아웃에서 응원을 펼치고 있다. 유튜브 채널 ‘강릉 야구 TV’ 캡처

앞서 배재고 일부 학생 선수들은 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주일고와 경기 중 상대 더그아웃을 향해 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지"라는 구호를 반복해 외쳤다.



한 학생은 "탱크데이"라고 외치기도 했다.



이 발언은 지난달 스타벅스 코리아의 이른바 '5·18 탱크데이' 이벤트 논란을 연상케 하는 조롱성 구호로 해석돼 논란이 됐다.



경기 후 SNS상엔 A군이 해당 논란과 관련해 입장을 밝힌 것처럼 보이는 글이 퍼졌다.



이 사칭 글은 "상황에 대해 직접 말씀드리는 게 맞을 것 같아 글을 쓴다"로 시작해 "경기 때는 감독님, 코치님은 물론이고 선수들 전부 다 많이 당황스럽고 불편했던 게 사실"이라고 적혀 있다.



이어 "하지만 경기가 끝나고 일부 선수들이 직접 저희 쪽을 찾아와서 후배들을 대신해 정말 진심으로 사과를 해주셨다"며 "진심 어린 사과가 있었던 만큼, 이제는 저희도 그 마음을 충분히 이해하고 좋게 마무리하고 싶다. 배재고 선수들과 함께 프로에 가서 광주일고 선수들이 약하지 않고, 광주가 무시받을 지역이 아니라는 걸 보여주고 싶다"고 덧붙였다.

광주일고 A군 사칭 글. 스레드 캡처

마치 광주일고 선수단의 입장처럼 읽히는 글이지만, 실제로는 A군이 작성한 글이 아니었다.



이에 대해 조 감독은 "어제 광주로 내려가면서 선수들에게 소셜네트워크(SNS)를 하지 말라고 당부했는데 글이 올라와 있어 깜짝 놀랐다"며 "제가 감독으로 부임한 이후 배재고와는 첫 경기였고, A군도 어제 배재고와 처음 경기를 했다. 그 경기에 나온 배재고 선수들도 A군이 모두 모르는 선수들이다. 실제 사칭 글에 거론된 선수들이 우리 쪽으로 와서 사과하지도 않았다"고 덧붙였다.



대한야구소프트볼협회(KBSA)는 스포츠공정위원회를 열어 해당 선수들에 대한 징계 여부를 검토할 예정이다.

<연합>

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