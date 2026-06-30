與 '8·17 전대' 대의원·권리당원 70%·국민 30% 반영

더불어민주당 전당대회준비위원회(전준위)는 30일 8·17 전당대회 투표 반영 비율을 대의원·권리당원 투표 결과 70%, 국민 여론조사 결과 30%로 결정했다.



송옥주 전준위 부위원장은 이날 국회에서 열린 첫 회의에서 모두발언을 통해 "이번 전당대회는 선거인단 구성과 반영 방식에 변화를 추구했다"며 이같이 밝혔다.

더불어민주당 전국당원대회 준비위원회 송옥주 부위원장이 30일 국회에서 열린 준비위 1차 회의에서 인사말을 하고 있다.

송 부위원장은 "전체 반영 비율은 대의원과 권리당원을 합쳐 70%, 국민 30%로 하되 대의원과 권리당원의 표를 동일한 기준으로 반영해 당원 주권의 원칙을 보다 분명히 구현했다"고 설명했다.



이번 전당대회는 정청래 전 대표가 추진한 '권리당원 1인1표제'가 처음으로 적용되는 선거다. 이에 따라 기존에 약 17대 1 비율로 반영되던 대의원과 권리당원의 표 비중이 1대 1로 동등해진다.



송 부위원장은 이번 전당대회와 관련, "갈등이 아니라 통합으로, 분열이 아니라 혁신으로 나아가는 출발점이 돼야 한다"며 "계파를 넘어 당원 주권을 실질적으로 구현하는 전당대회를 만들겠다"고 강조했다.



이어 "공정하고 신뢰받는 전당대회를 만들기 위해 전준위가 중심을 잡겠다. 공정하고 투명한 룰을 확립하고, 누구나 납득할 수 있는 기준과 절차를 마련하겠다"고 덧붙였다.



전준위는 이날 전당대회 준비 일정도 함께 의결했다.



당 대표 및 최고위원 후보자 등록은 내달 16∼17일이며 예비경선은 같은 달 21일에 진행된다.



시도당 순회 경선은 8월 1일 충남·충북·대전·세종을 시작으로 2일 울산·부산·경남, 8일 제주·인천, 9일 강원·대구·경북, 15일 전북·전남광주, 16일 경기·서울 순으로 열린다.



이어 17일 대전 컨벤션센터에서 전국당원대회를 개최해 최종 당선자를 가릴 예정이다.



지역위원회 개편을 위한 지역 당원대회는 7월 19일까지 마치기로 했다.



또 지역위에서 선출하는 전국 대의원 총규모는 1만52명, 이중 선출직 대의원은 7천620명으로 정했다.



한편 전준위는 기획·조직·총무홍보·강령정책·당헌당규당무 발전·청년미래 등 6개 분과로 나뉘어 활동한다.



내달 2일 예정된 2차 회의에서는 2차 회의는 결선투표 도입 여부 등 당선인 결정 방식을 비롯한 선거 룰을 논의한다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지