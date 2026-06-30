해상풍력 입찰 한해 4GW씩 푼다…10년 로드맵 공개

정부가 앞으로 한해 4GW(기가와트) 넘게 해상풍력 입찰물량을 풀기로 했다. 이는 원전 4기 규모다. 10년간 내놓을 입찰물량 목표를 총 55GW(기가와트)로 제시했다.

기후에너지환경부는 30일 서울 서초구 한전아트센터에서 해상풍력 업계 간담회를 열고 2026∼2035년 연도별 입찰 계획을 담은 ‘해상풍력 중장기 입찰 이행안(로드맵)’을 공개했다. 이는 10년간 입찰 물량을 제시하는 최초의 중장기 계획이다.

제주시 한림읍 한림항에서 보이는 해상풍력발전기. 연합뉴스

정부는 이행안에서 2026∼2035년 해상풍력 총 입찰물량 규모로 55GW를, 연도별 최소 물량은 4GW 이상으로 제시했다. 지난해 우리나라 공고 물량이 1.25GW에 그쳤단 걸 감안하면 3배 이상 늘린 것이다.

기후부는 “기존 우리나라 해상풍력 연간 공고 물량을 크게 상회하는 건 물론 영국, 독일, 네덜란드 등 해상풍력 선도국의 연간 입찰 계획 물량에 준하는 수준”이라고 설명했다.

특히 올해부터 2030년까지 5년간은 총 28GW 수준의 입찰물량을 우선 공고한단 계획이다. 현재 발전사업허가를 받았거나 풍황 계측 등 준비 단계에 있는 사업의 추진 상황, 입찰 수요, 인허가 여건 등을 종합 고려했단 게 기후부 설명이다. 정부는 2030년 기준으로 해상풍력 준·착공 물량 목표를 10.5GW로 세운 바 있다.

입찰체계는 기존 ‘고정가격 경쟁입찰’과 해상풍력특별법에 따른 ‘발전지구 경쟁입찰’을 병행한다. 기존 고정가격 경쟁입찰은 2033년까지 총 31GW 규모로 운영한다. 발전지구 경쟁입찰은 2029년 하반기 2GW 규모로 시작해 2030년까지 연간 2GW, 2031년부터 2035년까지는 매년 4GW씩 공고할 예정이다. 2035년까지 발전지구 경쟁입찰 물량은 모두 24GW가 된다.

구글 제미나이(Goolge Gemini) 활용 이미지.

기존 고정가격 경쟁입찰은 민간 사업자가 직접 입지 발굴, 주민 수용성 확보, 정부 인허가를 모두 취득한 뒤 입찰에 참여하는 식이다. 반면 발전지구 경쟁입찰은 정부가 환경성·수용성을 사전 검토해 발전지구를 직접 지정하고 인허가도 공공 주도로 해결한다. 민간 사업자는 지정된 지구의 건설·운영권 입찰에만 집중할 수 있다.

이호현 기후부 2차관은 “최근 고금리·고물가·고환율 등 대내외 불확실성이 높은 상황에서 정부가 업계 수요를 반영해 중장기 입찰물량을 제시함으로써 사업자·금융기관·공급망 기업 등 해상풍력 업계의 예측 가능성과 투자 안정성이 보다 제고될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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