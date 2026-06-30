"美 망명해 호화판 생활"…뉴욕법정 선 中부호에 징역30년 중형

중국 공산당 지도부의 비리를 폭로한 뒤 미국으로 망명한 부동산 재벌 궈원구이(郭文貴)가 1조원대 금융사기로 중형을 선고받았다.



29일(현지시간) AP, AFP통신에 따르면 뉴욕 맨해튼 연방법원은 전 세계 1천명을 대상으로 금융사기를 저질러 수억달러에 달하는 피해를 준 혐의로 궈원구이에게 이날 징역 30년형을 선고했다.



법원은 또 배상금 명목으로 8억8천900만달러(약 1조3천800억원)를 몰수하도록 명령했다.



아날리사 토레스 판사는 궈원구이가 호화로운 생활을 누리기 위해 "중국을 민주주의로 만들려는 사람들을 속여 돈을 빼앗았다"고 판결 이유를 설명했다.



그는 궈원구이가 "자신의 행동에 아무런 책임을 지지 않고 누구에게도 피해를 주지 않았다는 어처구니없는 주장만 하고 있다"며 심지어 자신을 반대하는 사람들을 괴롭히도록 지지자들을 선동하기도 했다고 지적했다.



궈원구이는 한때 중국 최고 부자 중 하나로 꼽혔던 인물이다.



부동산 사업으로 재산을 모았지만, 자신의 후원자 격이었던 마젠 전 국가안전부 부부장이 구금되자 2015년 미국으로 도피했다.



이후 뉴욕 맨해튼에 자리 잡고 미국 보수 인사들과 친분을 다지며 중국 정부의 부패를 집중 폭로했다.



도널드 트럼프 미국 대통령의 책사 스티브 배넌과도 친밀한 관계를 맺었으며, 두 사람은 지난 2020년 함께 중국 정부 전복을 위한 계획을 발표하기도 했다. 궈원구이는 트럼프 대통령의 플로리다 마러라고 골프클럽 회원이기도 하다.



그러나 지난 2018년부터 온라인에서 쌓은 명성을 활용해 수천 명을 대상으로 자신의 사업에 투자하도록 유도하고, 이렇게 벌어들인 돈으로 사치스러운 생활을 해온 혐의로 2023년 체포돼 재판에 넘겨졌다.



그 결과 지난 2014년 12개 혐의 가운데 9개 혐의에 대해 유죄평결을 받았다.



하지만 궈원구이의 변호인단은 그가 중국 공산당의 음모에 희생된 것이라고 반박했다.



궈원구이도 "내가 미국에 온 이유는 중국 공산당을 무너뜨리기 위해서"라며 수감 중 부당한 대우를 받았다고 주장했다.



그는 중국에서도 강간과 납치, 뇌물수수 등의 혐의로 지명수배돼있다.

<연합>

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