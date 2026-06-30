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월성본부, 화학사고 대비 비상대응훈련… 현장 대응력 향상

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경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

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실험실 약품 용기 파손 상황 가정해 실습 중심 진행
초동조치·응급구호·15분 내 신고 절차 집중 점검
개인보호장구 착용·탈의 등 현장 대응능력 강화

한국수력원자력 월성원자력본부가 유해화학물질 누출 사고에 대비한 비상대응훈련을 실시하며 현장 대응 역량을 점검했다.

 

월성원자력본부 제1발전소는 지난 25일 사업장 내 유해화학물질 누출사고 발생을 가정한 비상대응훈련을 실시했다고 30일 밝혔다. 

월성원자력본부가 유해화학물질 누출 사고에 대비한 비상대응훈련을 실시하고 있다. 월성본부 제공
월성원자력본부가 유해화학물질 누출 사고에 대비한 비상대응훈련을 실시하고 있다. 월성본부 제공

이날 훈련은 화학실험실에서 분석장비 부품 교체 작업 중 유해화학물질인 메탄술폰산 용기의 내압 상승으로 용기가 파손되고 약품이 작업자의 얼굴과 목 부위에 튀는 상황을 가정해 진행했다. 

 

참가자들은 약품 누설 조치와 부상자 응급 대응, 15분 이내 대외 신고와 초동조치, 개인보호장구 착용 및 탈의 절차 등을 실제 상황에 맞춰 단계별로 수행하며 비상 대응 능력을 점검했다. 

 

월성본부는 환경경영시스템(ISO14001)과 내부 규정에 따라 발전소별로 연 2회 비상대응훈련을 실시하며 화학사고 대응체계와 안전의식을 지속적으로 강화하고 있다. 

 

김종순 제1발전소장은 "훈련에서 확인된 미흡한 부분은 즉시 보완하고 다양한 사고 시나리오를 반영해 훈련의 실효성을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.


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