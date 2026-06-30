TMS 굴뚝당 배출량 줄었지만 전체 배출량은 0.6% 늘어…"고품질 연료수급 부족"

굴뚝 원격감시체계(TMS)를 설치한 사업장의 전체 대기오염물질 배출량이 전년 대비 0.6% 증가한 20만8937t으로 집계됐다. 관리 대상 굴뚝 수가 증가하고 고품질 연료 수급이 부족한 영향으로 분석됐다.
기후에너지환경부는 TMS로 실시간 오염도를 관리하고 있는 전국 대형사업장의 연간 대기오염물질 배출량 전산처리 결과를 30일 공개했다.
지난해 굴뚝 1개당 오염물질 배출량은 전년 대비 3.4% 감소한 56t으로 조사됐다.
다만 굴뚝 자동측정기기 부착 사업장의 전체 대기오염물질 배출량은 전년(2024년) 배출량(20만7724t)에 비해 0.6% 증가한 20만 8937t으로 집계됐다.
관리 대상 굴뚝 수가 전년보다 증가했고, 고품질 저황 연료 수급 부족으로 황산화물 배출량이 전년에 비해 늘어난 것이 주요 원인으로 분석됐다.
실제로 사업장 내 굴뚝 수는 3708개로 전년 대비 119개(3.3%) 늘었다. 굴뚝 자동측정기기가 부착된 전국 대형사업장은 2025년 말 기준 954곳으로 전년(2024년) 대비 11곳(1.1%) 감소했지만 전체 굴뚝 수 자체는 증가한 것이다.
굴뚝 원격감시체계로 관리되는 2025년 물질별 배출량은 전년 대비 먼지(4411t)와 황산화물(6만3666t)이 각각 3.9%, 5.2% 증가했다. 질소산화물(13만8402t)과 일산화탄소(2077t)는 각각 1.3%, 8.1% 감소한 것으로 조사됐다.
업종별 배출량은 제철·제강업이 7만962t(34%)으로 가장 많았고, 발전업 5만9203t(28.3%), 시멘트제조업 4만907t(19.6%), 석유화학제품업 2만3815t(11.4%) 순이었다.
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