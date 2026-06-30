TMS 굴뚝당 배출량 줄었지만 전체 배출량은 0.6% 늘어…"고품질 연료수급 부족"

굴뚝 원격감시체계(TMS)를 설치한 사업장의 전체 대기오염물질 배출량이 전년 대비 0.6% 증가한 20만8937t으로 집계됐다. 관리 대상 굴뚝 수가 증가하고 고품질 연료 수급이 부족한 영향으로 분석됐다.

사진=AFP연합뉴스

기후에너지환경부는 TMS로 실시간 오염도를 관리하고 있는 전국 대형사업장의 연간 대기오염물질 배출량 전산처리 결과를 30일 공개했다.

지난해 굴뚝 1개당 오염물질 배출량은 전년 대비 3.4% 감소한 56t으로 조사됐다.

다만 굴뚝 자동측정기기 부착 사업장의 전체 대기오염물질 배출량은 전년(2024년) 배출량(20만7724t)에 비해 0.6% 증가한 20만 8937t으로 집계됐다.

관리 대상 굴뚝 수가 전년보다 증가했고, 고품질 저황 연료 수급 부족으로 황산화물 배출량이 전년에 비해 늘어난 것이 주요 원인으로 분석됐다.

실제로 사업장 내 굴뚝 수는 3708개로 전년 대비 119개(3.3%) 늘었다. 굴뚝 자동측정기기가 부착된 전국 대형사업장은 2025년 말 기준 954곳으로 전년(2024년) 대비 11곳(1.1%) 감소했지만 전체 굴뚝 수 자체는 증가한 것이다.

굴뚝 원격감시체계로 관리되는 2025년 물질별 배출량은 전년 대비 먼지(4411t)와 황산화물(6만3666t)이 각각 3.9%, 5.2% 증가했다. 질소산화물(13만8402t)과 일산화탄소(2077t)는 각각 1.3%, 8.1% 감소한 것으로 조사됐다.

업종별 배출량은 제철·제강업이 7만962t(34%)으로 가장 많았고, 발전업 5만9203t(28.3%), 시멘트제조업 4만907t(19.6%), 석유화학제품업 2만3815t(11.4%) 순이었다.

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