[단독] 신문선 “‘홍명보 대참사’가 문제 아냐…대한축구협회는 불량품 공장”

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락은 한국 축구가 직면한 위기의 결과일 뿐이었다. 축구 해설가이자 스포츠기록분석 전문가인 신문선 명지대 초빙교수는 이번 실패를 단순히 경기력이나 감독 개인의 문제로 접근해서는 안 된다고 진단했다. 그는 “홍명보 감독은 결과일 뿐”이라며 “진짜 문제는 한국 축구가 오랫동안 국민의 신뢰를 잃어온 데 있다”고 말했다.

축구 해설가이자 스포츠기록분석 전문가인 신문선 명지대 초빙교수. 최상수 기자

신문선 교수는 30일 세계일보와의 단독 인터뷰에서 “국민들은 월드컵 탈락보다 훨씬 이전부터 한국 축구에 등을 돌리기 시작했다”며 “경기장은 비었고 시청률은 떨어졌으며 기업들도 점차 관심을 거두고 있었다. 월드컵 실패는 이미 예고된 결과였다”고 평가했다.

신 교수는 인터뷰 내내 ‘팬’을 한국 축구의 가장 중요한 자산으로 꼽았다. 그는 “국민은 한국 축구의 고객”이라며 “고객이 외면하기 시작했다는 것은 단순히 응원을 하지 않는다는 의미가 아니라 상품 자체를 신뢰하지 않는다는 뜻”이라고 말했다.

이어 “대표팀에는 세계적인 선수들이 있었지만 경기장은 예전처럼 가득 차지 않았고 TV 시청률도 계속 떨어졌다”면서 “팬들은 대표팀 경기만 본 것이 아니라 ‘대한축구협회(KFA)’라는 브랜드를 함께 평가하고 있었다”고 분석했다. 그러면서 “좋은 상품을 만들지 못하는 기업은 소비자에게 외면받는다”며 “지금 한국 축구도 다르지 않다. 대한축구협회는 국민이 원하는 경쟁력 있는 상품을 만들어내지 못했고 팬들은 이미 구매를 거부하기 시작했다”고 지적했다.

신 교수는 이러한 현상이 단순한 인기 하락이 아니라 한국 축구 산업 전반의 위기로 이어질 수 있다고 경고했다. 그는 “대표팀 성적만 이야기하는 것은 겉으로 드러난 현상만 보는 것”이라며 “진짜 중요한 것은 축구 산업을 유지할 수 있는 재정 기반”이라고 역설했다.

이어 “유소년 육성과 지도자 교육, 심판 양성까지 모든 것은 결국 투자에서 시작된다”며 “투자는 팬이 있어야 가능하고, 팬은 신뢰가 있어야 돌아온다”고 설명했다. 또 “관중이 줄고 시청률이 떨어지면 중계권 가치가 낮아지고 기업 후원도 줄어든다”면서 “재정이 악화되면 결국 가장 먼저 피해를 보는 것은 유소년과 지도자 육성이다. 이것이 한국 축구 경쟁력을 갉아먹는 악순환”이라고 꼬집었다.

축구 해설가이자 스포츠기록분석 전문가인 신문선 명지대 초빙교수. 최상수 기자

신 교수는 결국 한국 축구가 회복해야 할 핵심 경쟁력은 경기력이 아니라 신뢰라고 강조했다. 그는 “팬들은 단순히 이기는 팀을 응원하는 것이 아니라 공정한 경쟁을 믿기 때문에 경기장을 찾는다”며 “대표팀 운영 전반이 공정하다는 믿음이 있어야 한국 축구의 브랜드 가치도 유지된다”고 말했다. 이어 “일본 축구가 성장한 것도 단순히 선수 육성을 잘해서만이 아니라 시스템과 거버넌스에 대한 신뢰를 쌓았기 때문”이라며 “한국 축구도 이제는 경기력뿐 아니라 운영의 투명성과 공정성을 경쟁력으로 만들어야 한다”고 제언했다.

특히 그는 “대한축구협회는 불량품을 만들어내는 공장과 다르지 않다”며 “공장의 책임자인 정몽규 회장과 대표팀을 이끄는 홍 감독 역시 대한축구협회의 브랜드 가치를 추락시킨 책임에서 자유롭지 않으며 국민의 비판을 받는 것은 당연하다”고 직격했다.

끝으로 신 교수는 “한국 축구의 위기는 감독 한 사람으로 설명할 수 있는 문제가 아니다”라며 “팬들이 다시 믿고 경기장을 찾고, 기업들이 다시 투자하고 싶은 환경을 만드는 것, 그것이 지금 한국 축구가 가장 먼저 회복해야 할 경쟁력”이라고 거듭 강조했다.

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