'음주 뺑소니' 가수 김호중 가석방…언론 노출 없이 출소

음주운전 뺑소니 사고로 실형을 선고받고 경기 여주 소망교도소에서 복역해 온 가수 김호중이 30일 가석방으로 출소했다.



김호중은 이날 오전 10시 교도소 안에서 승용차에 탑승한 뒤 정문에서 대기중이던 취재진 30여명에게 모습을 드러내지 않은 채 교도소를 떠났다.

가수 김호중이 30일 경기 여주시 소망교도소에서 보석 출소하고 있다. 김호중은 지난 2024년 술을 마시고 차를 몰다 교통사고를 낸 뒤 달아나고, 매니저에게 대신 자수시킨 혐의로 구속기소 돼 징역 2년 6개월의 실형을 선고받았다. 연합뉴스

승용차에 타기 전 검은 양복에 마스크를 착용한 김호중의 모습이 취재진 카메라에 일부 포착되기도 했다.



교도소 입구 도로변에는 보라색 복장을 한 김호중의 팬 70여명이 '정말 고생했다. 사랑한다.', '기다렸다. 이제 행복하자.' 등의 글귀가 쓰인 손 현수막을 들고 그를 기다리기도 했다.



앞서 지난 23일 김호중의 소속사는 "김호중이 최근 법무부의 가석방 심사를 통과했다"고 밝힌 바 있다.



가석방 심사 통과로 김호중은 오는 11월로 예정됐던 만기 출소일보다 5개월 먼저 사회로 복귀하게 됐다.



김호중은 2024년 5월 9일 오후 11시 44분께 서울 강남구 압구정로에서 술을 마시고 차를 몰다 중앙선을 침범해 반대편 도로 택시와 충돌한 뒤 달아나고, 매니저 장모 씨에게 대신 자수시킨 혐의(특정범죄 가중처벌법상 위험운전치상 등)로 구속기소 됐다.



음주운전 사실을 부인하던 그는 사고 열흘 만에 범행을 시인했다.



당시 검찰은 역추산만으로는 범행 시점의 정확한 음주 수치를 확정하기 어렵다고 판단해 기소 단계에서 음주운전 혐의를 제외하고 특정범죄가중처벌법상 위험운전치상·도주치상 등의 혐의만 적용했다.



1심과 2심 법원은 김호중에게 징역 2년 6개월을 선고했고, 김호중이 대법원 상고를 취하하면서 실형이 확정됐다.



서울구치소에서 수감 생활을 하던 김호중은 지난해 8월 국내 유일의 민영 교도소인 소망교도소로 이감돼 복역해 왔다.

<연합>

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