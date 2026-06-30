金총리 "국정 성공 위해 당·국회서 더 열심히 전력 다하겠다"

김민석 국무총리는 30일 "청년의 삶 해결이라든가, 정부가 해결해야 하는 여러 문제가 남아있는데 그것은 국회와 당으로 돌아가서도 계속하겠다"고 밝혔다.



조만간 총리직을 내려놓고 더불어민주당으로 돌아갈 예정인 김 총리는 이날 오전 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 이같이 언급했다.

김민석 국무총리가 30일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김 총리는 먼저 "국민 여러분께서 만들어주신 정부에서 대통령님을 모시고 국무위원 여러분들과 함께 첫 1년 동안 일할 수 있어서 정말 영광이었다"고 돌아봤다.



이어 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최, 글로벌 AI(인공지능) 허브 유치, 의대생 복귀, 행정부 내 내란 청산, 자살 감소, 광주·전남 통합, 대기업의 대대적 지방 투자 결정 등 성과에 보람을 느낀다고 설명했다.



그러면서 그는 "20년 후면 해방 100년이다. 5천년 역사에서 처음으로 대한민국이 세계를 선도할 수 있는 시대가 열리고 있다고 확신한다"며 "저는 대통령님께서 그런 꿈과 확신을 갖고 계신 것을 너무 잘 안다"고 자신했다.



또 "이재명 정부가 시간이 지난 후 대한민국 황금시대의 첫 장이었다고 기록될 수 있도록 국민 여러분을 받들고 대통령님을 중심으로, 훌륭하신 후임 총리와 함께 더 열심히 해주시길 부탁드린다"고 다른 국무위원들에 당부하며 "저도 국정 성공을 위해 당과 국회에서 더 열심히 전력을 다해 뛰겠다"고 약속했다.



김 총리는 발언하며 "지난 1년 동안 국무위원 회식을 한 번도 못 했다"며 "그 정도로 바쁘게 달려왔고, 점심도 제때 저희가 먹지 못하고 국무회의를 해온 연속이었다"고 농담을 섞어 소회를 밝히기도 했다.



이에 앞서 이 대통령은 김 총리에 마이크를 넘기며 "조만간 특별한 사정이 없으면 총리가 교체될 것 같은데, 우리 김 총리님 그동안 고생이 많으셨다"며 "정말로 크게 국정에 도움 됐고 전체적 지휘를 너무 잘해주셨다"고 치하했다.



이어 "우리 정부가 만들어낸 여러 성과가 있는데 그건 역시 내각의 국무위원 여러분을 포함해 우리 총리님의 역할이 가장 컸다고 생각한다"고 강조했다.

<연합>

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