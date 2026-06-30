중간선거 앞 조급한 트럼프, 주유소에 공개 압박…"기름값 안 내리면 큰 문제 겪을 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 내 주유소들을 향해 “즉각 기름값을 내리지 않으면 앞으로 큰 문제에 부딪칠 것”이라고 경고했다. 이란과의 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 국제유가가 급격히 떨어졌음에도 자국 내 휘발유 가격이 떨어지지 않는 상황에 대한 불만을 여과 없이 표출한 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 29일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 “주유소들은 즉시 가격을 인하해야 한다. 현재 원유가 배럴당 68달러이며 하락세임을 고려할 때 휘발유 가격은 너무 높다”고 적었다. 그는 이어 “주유소들은 이 성명에 신속히 반응해야 하며 옳은 일을 해야 한다. 우리의 위대한 미국인을 위해 가격을 내리라”면서 “이를 하지 않는다면 앞으로 큰 문제가 닥칠 것“이라고 적었다.

그는 미국 내 다른 주에 비해 휘발유 가격이 비싼 캘리포니아주를 겨냥해서는 ”과도한 휘발유 세금 부과를 중단해야 한다. 곧 세금이 제품 자체보다 비싸질 것“이라며 ”미국은 이를 용납하지 않을 것이며, 터무니없는 세금과 그들의 주 정부에 의해 억압받고 있는 캘리포니아 주민 역시 용납하지 않을 것“이라고 밝혔다. 캘리포니아주는 민주당의 대선 '잠룡'으로 꼽히는 개빈 뉴섬 주지사가 이끄는 주이기도 하다.

트럼프 대통령은 이날 주유소의 휘발유 목표 가격으로 1갤런(약 3.78L)당 2.5달러 선을 제시하기도 했다. 이날 미국의 1갤런 당 휘발유 평균 가격은 3.86달러로 트럼프 대통령이 원하는 휘발유 가격 수준에서 50% 이상 높다. 트럼프 대통령은 지난 24일에도 국제유가 하락분이 미국 소비자 가격에 신속하게 반영되지 않는 것에 불만을 드러내며 법무부에 관련 문제 조사를 지시하기도 했다.

이란 전쟁 이후 불거진 미국의 고유가 상황은 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령의 가장 큰 정치적 악재로 꼽힌다. 미국에서 자동차는 생활필수품으로 높은 휘발유 가격은 가계 경제에 즉각적 어려움으로 이어지기 때문이다. 이란 전쟁에 대한 미국 내의 낮은 지지 여론도 이같은 높은 휘발유 가격 영향이 상당한 비중을 차지하는 것으로 평가된다.

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