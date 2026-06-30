‘초대형 산불’ 피해 추가 지원 신청액 9620억원…행안부 “지원 기준 신속 마련”

지난해 봄 경북과 경남, 울산을 휩쓴 초대형 산불 피해 추가 지원 신청이 9620억원 규모로 3만479건 접수됐다.

행정안전부는 경북·경남·울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법 시행령이 시행된 올해 1월29일부터 지난달 21일까지 접수한 1차 신청 현황을 30일 공개했다.

행정안전부. 연합뉴스

행안부에 따르면 재난안전법 등 기존 기준으로는 지원받기 어려웠던 생업이나 생활과 직결된 항목들이 대거 포함됐다. 저장 농산물, 채취 임산물, 가전, 가구, 생활용품, 차량, 종교 시설 등이다.

다만 아직 지원 기준은 마련되지 않았다. 경북·경남·울산 초대형산불 피해지원 및 재건위원회는 다음 달 초 경북 산불 피해 지역을 찾아 주민, 이해 관계자들과 간담회를 가질 예정이다.

홍지백 위원장은 “피해 주민들의 피해 상황을 면밀히 살피고 사회 통념과 법적 기준에 부합하는 합리적 지원 기준을 신속히 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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