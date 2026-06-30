173cm에 55kg 고준희, 철저한 자기관리 비결 "다 돈이지 뭐"

고준희가 철저한 자기관리 비결을 공개했다. 유튜브 채널 '고준희 GO' 영상 캡처

배우 고준희가 철저한 자기관리 비결을 공개했다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘고준희 GO’에는 ‘촬영 전날, 배우 고준희는 뭘 할까? | 고준희 밀착 24시’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 고준희는 촬영 전날 자신만의 루틴을 공개했다. 그는 “촬영 전날 광이 나고 좀 더 탱탱하게 나오고 싶어서 조금씩 꾸준히 하는 나만의 꾸안꾸 관리가 있다. 꾸미지 않은 듯하게 꾸준히 하는 관리”에 대해 이야기했다.

늘 거울을 보며 얼굴을 체크하는 고준희. 유튜브 채널 '고준희 GO' 영상 캡처

고준희는 평소에 받던 피부과 시술을 받고 귀가한 후 식탁에 앉을 때도, 식사를 준비할 때도 거울을 보았다.

특히 고준희는 식사 중에도 거울을 꺼내 들어 눈길을 끌었다. 그는 “이게 배우들의 습관이라고 해야 하나. 자신의 먹는 모습이라든지 표정 이런 걸 체크하기 위해서 거울을 본다”고 말했다.

그러면서 “이런 수많은 노력의 결과물로 고준희가 탄생한다”고 덧붙였다.

자신을 더 어필하기 위해 거울을 보고 연구하는 고준희. 유튜브 채널 '고준희 GO' 영상 캡처

단백질 위주의 식단 도시락으로 한 끼를 해결하는 고준희의 모습이 공개되기도 했다. 고준희는 “보통 저녁은 이렇게 식단을 유지한다”며 “그래야 가끔 라면을 네다섯 개씩 먹을 수 있다”고 말하며 웃었다.

제작진이 “댓글을 보면 라면 먹으려고 며칠 굶는다고 하더라”고 전하자 고준희는 “굶으면 죽는다. 늘 이야기하지만 중요한 건 꾸준함이다”라고 단호하게 말했다.

'다 돈이지 뭐'. 유튜브 채널 '고준희 GO' 영상 캡처

“세상에 맛있는 게 너무 많은데 어떻게 참느냐”는 질문에는 “다 돈이지 뭐”라고 솔직하게 답해 털털한 매력을 엿볼 수 있었다. 고준희는 “먹고 살려면 참아야 한다. 다 그렇지 않냐”고 말하며 철저한 자기관리의 이유를 설명했다.

무엇을 하든 온종일 웃는 표정을 유지하려 애쓰는 고준희는 의식하는 시간 대부분을 자기관리에 힘쓰는 듯 보였고, 이러한 노력이 그를 더 빛나게 하는 꾸준함이라는 것을 알 수 있었다.

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