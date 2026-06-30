BAT로스만스, ‘꽃BAT’ 캠페인 4년 차…서울 50여 곳 전수 점검·보수 완료

BAT로스만스가 자사 환경 캠페인 ‘꽃BAT’ 조성지에 대한 상반기 전수 점검과 보수 작업을 완료했다고 30일 밝혔다.

‘꽃BAT’은 담배꽁초 및 쓰레기 무단투기가 상습적으로 발생하는 골목길에 화단을 조성해 지역 환경을 개선하는 캠페인이다. 지난 2023년 5월 서울 중구를 시작으로 현재까지 서울시 내 8개 자치구 50여곳으로 확대했다.

BAT로스만스 임직원들이 ‘꽃BAT’ 캠페인 4년 차를 맞아 서울 전역 50여 곳의 기존 조성지를 전수 점검하고 식재 교체를 하고 있다. BAT로스만스 제공

캠페인 4년 차를 맞는 올해는 사후 관리에 중점을 두고 서울 중구 신당동, 중림동, 다산동, 약수동 등 주요 거점을 포함한 50여곳에 대한 전수 점검 및 보수 정비를 마쳤다.

특히 겨울철 이후 조성지의 관리 상태를 전수 점검해 고사하거나 파손된 화분을 전면 교체하고, 신당동 마을마당을 비롯한 각 지역구에서는 서울시협의회 주도로 화분 보수와 봄꽃 재식재를 진행했다. 영산홍과 팬지, 메리골드 등 계절 꽃을 새롭게 식재해 조성지 경관을 정비했으며, 자연보호중앙연맹 서울특별시협의회가 지역별로 정기 점검과 급수, 제초, 화분 교체 등 유지·관리 활동을 이어가고 있다.

BAT로스만스는 자연보호중앙연맹 서울특별시협의회와 협력해 향후에도 자치구별 조성지 관리 현황을 지속적으로 점검하며 도심 환경 정화 활동을 이어갈 계획이다. 단순히 화단을 조성하는 데 그치지 않고, 조성지의 지속적인 관리와 주민 참여를 바탕으로 캠페인의 실효성을 높여 나간다는 방침이다.

BAT로스만스 관계자는 “지난 4년간 임직원과 지역 주민들이 힘을 모아 도심 속 사각지대를 긍정적인 공간으로 변화시켜 왔다”며 “앞으로도 지역사회와 긴밀히 협력해 깨끗하고 아름다운 도시 환경을 조성하는 데 지속적으로 기여해 나갈 것”이라고 말했다.

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