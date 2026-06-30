GS25, 日돈키호테 누적 수출 50만개 돌파

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 이달 말부터 일본 전역 250여개 돈키호테 매장에서 대표 자체 브랜드(PB)인 유어스(YOU US) 상품 18종을 선보인다고 30일 밝혔다.

이번 수출 상품은 라면 5종, 스낵 6종, 파우치 음료 7종 등으로 구성됐으며, 수출 물량은 약 25만 개 규모다. 해당 상품들은 돈키호테 매장 입구 등 고객 동선 상 가장 눈에 띄는 위치에 마련된 GS25 전용 매대를 통해 판매된다.

고객이 돈키호테 GS25 전용 매대에 비치된 파우치 음료를 고르고 있다. GS리테일 제공

GS25는 지난해 돈키호테를 통해 10여 종의 차별화 상품을 수출한 데 이어, 올해 1월에는 대표 PB 상품인 ‘오모리김치찌개라면‘과 ‘오모리김치즈볶음면‘을 일본 시장에 선보였다.

지난해 진행된 1차 수출에서는 ‘오징어게임 랜덤달고나’, ‘ASMR빵달고나’, ‘달고나팝콘’, ‘달고나쿠키’, ‘생트러플감자칩’ 등이 높은 판매 실적을 기록했다. 특히 ‘오징어게임 랜덤달고나’는 돈키호테 히트상품 카테고리에 선정됐으며, 올해 1월 수출한 ‘오모리김치찌개라면’은 한국 라면 부문 매출 최상위권을 기록하는 성과를 거뒀다.

이 같은 호응에 힘입어 양사는 수출 품목과 물량을 확대하기로 결정했으며, 이번에 라면과 스낵뿐 아니라 파우치 음료까지 카테고리를 넓혀 수출을 진행하게 됐다. 이번 물량을 포함하면 GS25가 돈키호테를 통해 일본에 공급한 누적 수출 물량은 총 50만개를 돌파하게 된다.

GS25는 일본 소비자들의 K푸드에 대한 높은 관심을 바탕으로 앞으로 돈키호테에 수출하는 품목을 확대하는 방안을 검토하고 있다. 아울러, 양사 간 PB 및 차별화 상품 수출은 물론 공동 개발 상품 출시 등 다양한 협업을 지속 확대해 나갈 계획이다.

한편, GS25는 현재 일본뿐 아니라 전 세계 시장을 대상으로 PB 및 차별화 상품 수출을 확대하고 있다. 2017년 40여종 수준이었던 수출 품목은 현재 600여종으로 늘어났으며, 수출 국가는 유럽·북미·중동·아시아 등 30여개국으로 수출 국가를 확대됐다.

김혜중 GS리테일 수출입MD팀 매니저는 “일본 소비자들의 GS25 PB 및 차별화 상품에 대한 높은 관심과 호응에 힘입어 돈키호테에 수출 품목을 확대하게 됐다”며 “앞으로도 GS25만의 차별화된 상품 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 K편의점 위상을 높여 나갈 것”이라고 말했다.

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