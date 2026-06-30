남아공전 분노했던 김희철, 손흥민 사과문에 '눈물'

그룹 '슈퍼주니어' 멤버 김희철이 축구대표팀 주장 손흥민의 사과문에 안타까운 마음을 드러냈다.

손흥민은 30일 자신의 소셜미디어에 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 탈락과 관련한 장문의 글을 올렸다.

김희철. 인스타 캡처

그는 "어디서부터 시작해야 할지 모르겠습니다. 모른 척할 수도 없고, 현실을 피하고 싶지도 않다"며 "가장 먼저 대한민국 국민 여러분과 축구를 사랑해 주시는 팬분들께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"고 밝혔다.

손흥민은 이어 팬들을 향한 미안함과 책임감을 전하며 다시 뛰겠다는 각오를 드러냈다.

해당 글에 김희철은 눈물을 흘리는 이모티콘 댓글을 남기며 안타까운 마음을 표현했다.

앞서 김희철은 한국 축구대표팀의 남아프리카공화국전 패배 이후 자신의 소셜미디어에 "아니 근데. 아니 이게 진짜 화가 안 멈추네"라고 적으며 아쉬움을 드러낸 바 있다.

당시 한국은 남아공에 0-1로 패했다. 이후 조별리그 A조에서 1승 2패, 승점 3점으로 조 3위를 기록했고, 조 3위 팀 간 성적에서 밀려 32강 진출에 실패했다.

<뉴시스>

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