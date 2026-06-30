BTS가 여행 지도까지 바꿨다…공연 개최지 숙소 검색 '껑충'

K팝이 글로벌 음악 시장을 넘어 여행 소비 패턴까지 바꾸고 있다. 그룹 방탄소년단(BTS)의 월드투어를 앞두고 공연 개최 도시를 중심으로 숙소 검색량이 크게 늘어나면서 K팝이 관광 수요를 이끄는 핵심 콘텐츠로 자리 잡고 있다는 분석이 나왔다.

글로벌 여행 기업 부킹닷컴은 30일 BTS 월드투어 일정에 맞춰 아시아와 호주 주요 공연 예정 도시의 숙소 검색 데이터를 분석한 결과, 공연 개최지 대부분에서 검색량이 큰 폭으로 증가했다고 밝혔다. 공연 티켓 예매와 함께 항공권과 숙박을 동시에 준비하는 해외 팬들이 늘면서 공연장이 있는 도시가 여행 목적지로 부상하는 현상이 뚜렷하게 나타났다는 설명이다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 월드투어를 앞두고 공연 개최 도시를 중심으로 숙소 검색량이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 연합뉴스

이번 분석에서는 일본과 싱가포르, 호주 등 공연이 예정된 주요 도시에서 숙소 검색이 일제히 증가한 것으로 집계됐다. 특히 공연 일정이 공개된 직후 검색량이 빠르게 늘어나는 흐름이 확인되면서 K팝 공연이 단순한 문화 행사를 넘어 지역 관광과 소비를 촉진하는 계기로 작용하고 있는 것으로 분석됐다.

부킹닷컴은 이 같은 변화가 이른바 ‘콘서트 관광(Concert Tourism)’ 트렌드를 보여주는 대표적인 사례라고 평가했다. 팬들이 공연 관람에 그치지 않고 현지에서 숙박과 쇼핑, 미식, 관광을 함께 즐기면서 공연 개최 도시의 체류형 여행 수요를 확대하고 있다는 것이다.

부킹닷컴 관계자는 “K팝은 이제 음악을 넘어 여행의 목적이 되고 있다”며 “팬들은 공연 관람을 중심으로 여행 일정을 계획하며 현지 문화와 다양한 경험까지 함께 즐기는 경향을 보이고 있다”고 말했다.

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