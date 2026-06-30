성시경 "맛집 소개 돈 받은 적 없어…악플 상처 받아"

가수 성시경이 맛집을 소개하면서 돈을 받은 적이 한 번도 없다고 했다.

성시경은 29일 유튜브 예능프로그램 '짠한형 신동엽'에 나와 자신의 유튜브 채널 '먹을텐데'에 대해 얘기했다.

성시경은 "나 진짜 해명하고 싶은 게 있다"며 "내가 ('먹을텐데' 찍을 때) 도둑촬영 하는 게 아니다. 사전에 다 섭외해서 촬영한다"고 말했다.

일부 구독자가 성시경이 섭외가 안 되는 식당에 가서 도둑 촬영을 한다고 주장한 것에 대해 반박한 것이다.

성시경은 "관둘까. 나도 힘들긴 해. 이렇게까지 욕먹으면서 해야 되나"라고 말했다.

성시경은 또 "고민 진짜 많이 했다. 욕을 너무 많이 먹으면 사람이 이상해진다. 칭찬이 100이고 욕이 1인데도 욕만 생각난다. 근데 요즘 좀 심하다"고 했다.

그는 "난 가게를 소개하면서 돈을 받은 적이 한 번도 없다. 물론 '먹을텐데'라는 브랜드가 생겨서 받은 가치는 생각할 수 없지만 난 악플에 상처를 되게 많이 받는다"고 말했다.

성시경은 자신에 관한 악플을 모두 읽는고도 했다.

그는 "수틀리면 전 재산을 걸어서 고소하는 스타일이다. 이거는 진짜다. 걸리면 죽는다"고 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지