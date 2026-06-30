신정환 "고라니 엔터와 전속 계약"… '댕기열 사건' 16년 만

방송인 신정환이 고라니 엔터테인먼트와 전속 계약을 체결하며 새 출발을 알렸다.

지난 29일 MHN 보도에 따르면 신정환은 최근 새롭게 설립된 고라니 엔터테인먼트의 매니지먼트와 전속 계약을 체결했다.

신정환이 고라니 엔터테인먼트와 전속 계약을 체결하며 새출발을 알렸다. 유튜브 채널 '신정환의쓰리고' 영상 캡처

현재 요식업 등 개인 사업으로 바쁜 나날을 보내고 있는 신정환은 방송 활동 분야에서 보다 체계적인 지원을 받기 위해 소속사에 몸담은 것으로 알려졌다.

고라니 엔터테인먼트는 제작사 콘텐츠월드의 정형환 대표가 설립한 매니지먼트사로, 신정환은 해당 소속사의 ‘1호 연예인’이 되었다.

고라니 엔터테인먼트의 '소속 1호 연예인'이 된 신정환. 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈' 영상 캡처

신정환과 정형환 대표의 인연은 20년 전으로 거슬러 올라가는데, 정형환 대표는 과거 SBS 인기 예능 프로그램 ‘좋은 친구들’의 간판 코너 ‘비교체험 극과 극’을 연출한 스타 PD이다.

그는 당시 신인이었던 그룹 컨츄리꼬꼬 (신정환, 탁재훈)를 발굴해 프로그램에 과감히 기용했다. MC 남희석의 부상으로 인한 공백기에는 이들에게 야외 MC를 맡기며 신정환의 입담을 전국에 널리 알릴 수 있는 계기를 만들어 주기도 했다.

정형환 대표는 오랜 시간 신정환을 지켜보며 그의 복귀에 지원사격을 한 것으로 전해진다. 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈' 영상 캡처

정형환 대표는 오랜 시간 신정환을 지켜보며 그의 복귀에 대해 아쉬움을 안고 이번 메니지먼트사 설립과 함께 직접 신정환의 지원사격에 나선 것으로 전해졌다.

신정환이 16년 만에 방송 활동을 재개할 것으로 전해지자, 이를 접한 대중들도 다양한 목소리를 내고 있다.

“이제 16년 자숙했으면 됐다”, “신정환이 운영하는 식당 월 매출이 1억원이라는데 거기에만 집중하시지”, “어쩐지 요즘 유튜브에서 신정환이 슬슬 보이더라니”, “방송 전에 대중의 신뢰 회복이 먼저일 텐데 어떤 모습을 보여줄지 궁금하다” 등 그의 복귀에 대해 여러 가지 시선이 존재한다.

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