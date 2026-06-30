또 선글라스 쓰고 등장한 마크롱, 트럼프 놀림 받을라

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 공식 석상에 또 선글라스를 착용한 채 등장해 눈길이 쏠린다. 마크롱은 올해 초 다보스 포럼 기간 내내 선글라스를 끼어 화제가 됐다. 프랑스 대통령실 엘리제궁은 “눈 문제(eye problem) 때문”이라며 구체적 언급은 삼갔다.

29일(현지시간) 프랑스를 국빈으로 방문한 마하 와치랄롱꼰 태국 국왕(왼쪽)을 맞이하는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 선글라스를 끼고 있다. 로이터연합뉴스

29일(현지시간) 엘리제궁에 따르면 마크롱은 이날 두 건의 중요한 외교 일정을 소화했다. 파리를 찾은 하이삼 빈 타리크 알 사이드 오만 국왕 그리고 마하 와치랄롱꼰(라마 10세) 태국 국왕과 차례로 만나 정상회담을 한 것이다. 이 가운데 와치랄롱꼰 국왕은 왕비, 공주도 대동하고 국빈으로 프랑스를 방문했다.

그런데 엘리제궁 건물 현관 앞에서 정상들을 맞이한 마크롱은 항공기 조종사 스타일의 선글라스를 착용하고 있었다. 마크롱은 실내로 이동한 뒤에도 선글라스로 눈을 가린 채 회담에 임했다. 단순히 한낮의 뜨거운 햇빛을 차단하기 위해서가 아니란 뜻이다. 엘리제궁은 “눈 문제 탓”이라며 더 이상 자세한 내용은 밝히지 않았다.

마크롱은 지난 1월 스위스에 열린 다보스 포럼에 참석했을 때 모든 행사에 선글라스를 끼고 나타나 화제가 됐다. 심지어 청중 앞에서 연설을 할 때에도 선글라스를 벗지 않았다. 당시 엘리제궁은 “마크롱 대통령이 오른쪽 눈의 실핏줄이 터졌다”며 “눈이 빨갛게 보이기 때문에 부득이 선글라스로 이를 가린 것”이라고 설명했다.

29일(현지시간) 프랑스를 방문한 하이삼 빈 타리크 알 사이드 오만 국왕(왼쪽)과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 나란히 앉아 양국의 수자원 관리 협력에 관한 합의 문서 서명을 기다리고 있다. 실내인데도 선글라스를 벗지 않는 마크롱의 모습이 이색적이다. AFP연합뉴스

그런데 도널드 트럼프 미국 대통령이 이를 조롱하며 전 세계의 시선이 마크롱에게 집중됐다. 트럼프는 “저 아름다운 선글라스 좀 보라”며 “강경하게 보이려 한다”고 빈정거렸다. 심지어 “대체 (마크롱 대통령에게) 무슨 일이 일어났던 거냐”고 부상 의혹을 제기하기도 했다. 이는 2025년 5월 마크롱 부부의 베트남 방문 때 벌어진 에피소드와 관련이 있다. 공항에 도착한 대통령 전용기에서 마크롱이 내리기 직전 부인 브리지트 마크롱 여사한테 얼굴을 얻어맞는 모습이 방송 카메라에 잡혀 그대로 공개됐다.

논란이 확산하자 마크롱은 “아내와 장난을 친 것일 뿐”이라고 해명했다. 하지만 트럼프는 마크롱을 ‘아내에게 학대를 당하고 사는 불쌍한 남편’이란 식으로 몰아붙이며 여러 차례 비웃음의 소재로 삼았다.

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