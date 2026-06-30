한낮 체감온도 최고 33도 안팎…중부내륙 폭염특보 확대될 듯

6월 마지막 날인 30일 내륙을 중심으로 낮 기온이 30도 이상으로 오르고, 이에 대기 상하층 간 기온 차가 나면서 대기가 불안정해져 내륙을 중심으로 돌풍·천둥·번개를 동반한 소나기가 쏟아지겠다.

서울 낮 최고기온이 30도를 웃돌며 수도권에 폭염주의보가 발령된 지난 29일 서울 영등포구 여의도 일대에 뜨겁게 달궈진 아스팔트 위로 아지랑이가 피어오르고 있다.

소나기는 오후에서 밤 사이 강원내륙·산지에 5∼50㎜, 서울·경기내륙·대전·세종·충남내륙·충북·전북동부에 5∼40㎜, 전남내륙·경북북부내륙·경북남서내륙·경남북서내륙에 5∼20㎜ 정도 내리겠다.



이날 낮 최고기온은 24∼33도일 것으로 예상된다.



습도를 반영한 체감온도는 내륙을 중심으로 31도 안팎, 중부내륙만 보면 33도 안팎까지 오르겠다. 이에 현재 폭염특보가 내려진 수도권과 충청내륙에 더해 추가로 특보가 발령되는 곳도 나오겠다.



낮 동안 햇볕이 강하게 내리쬐면서 오후 들어 수도권과 세종, 충북, 호남권, 경북, 경남 등 대부분 지역 오존 농도가 '나쁨' 수준으로 짙겠다. 오존은 대기오염물질이 햇빛과 광화학 반응할 때 생성되기에 볕이 강한 날 짙다.



7월 첫날 제주와 남해안에 비가 예보됐다.



제주의 경우 올여름 장마가 시작됐다고 선언될 가능성이 있다.



7월 1일 예상 강수량은 제주 30∼100㎜(산지 최고 120㎜ 이상), 남해안 5∼30㎜이다.



제주는 7월 1일 새벽과 오전 사이 비가 돌풍·천둥·번개를 동반해 시간당 30㎜ 안팎씩 쏟아질 수 있으니 대비해야 한다.

<연합>

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