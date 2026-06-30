대구 수성못오거리 용두교 방면 상수도 파손…왕복 4차선 도로 통제

대구 수성구 수성못오거리 인근에서 상수도관이 파손되는 사고가 발생해 출근길 시민들이 불편을 겪었다. 다행히 우회 관로를 통해 급수가 유지되면서 우려했던 단수 사태는 일어나지 않았다.

30일 대구 수성구 수성못오거리 인근에서 상수도관이 파손돼 일부 도로를 통제하고 있다. 대구 수성구 제공

30일 대구시와 수성구청 등에 따르면, 전날 오후 10시 30분쯤 대구 수성구 수성못오거리 용두교 방면 횡단보도 앞 지하에 묻힌 지름 500㎜ 크기의 상수도관이 파손됐다. 이 사고는 현장에서 하수관로 공사를 진행하던 작업자가 실수로 상수도관을 건드리면서 발생한 것으로 알려졌다.

사고 직후 당국은 파동에서 신천동로로 향하는 도로를 전면 통제하고 긴급 복구 작업에 돌입했다. 수성구청은 재난문자를 발송해 “신천동로에서 파동으로 향하는 차량은 인근 도로로 우회해 달라”고 시민들에게 당부했다.

상수도사업본부는 사고 구간의 밸브를 차단했으나, 인근 배수지와 우회 관로를 활용해 물을 지속적으로 공급하면서 주변 주택가나 상가의 단수 피해는 발생하지 않았다고 밝혔다.

경찰 관계자는 “해당 공사 구간이 통제로 인해 인근 도로에서 약간의 정체와 서행이 발생하고 있다”며 운전자들의 주의를 당부했다.

대구시 등은 중장비를 투입해 파손된 관로를 교체하고 있으며, 도로 포장 등 최종 복구 작업은 이날 오후 9시쯤 완료할 전망이다.

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