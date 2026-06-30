‘맥북 비싸졌다’ 美 소비자들, 삼성·SK하닉·마이크론 상대 소송

미국의 일부 소비자들이 메모리 기업들의 ‘가격 부풀리기’로 피해를 봤다는 주장을 펴면서 삼성전자와 SK하이닉스 그리고 마이크론 등을 상대로 집단 소송을 제기했다.

삼성전자 서초사옥(왼쪽)과 경기 이천 SK하이닉스 본사. 뉴시스

29일(현지시간) 미국 기술 전문매체 WccF 등에 따르면 미국 소비자 14명과 중소 PC 조립·유통업체 3곳이 캘리포니아 북부연방법원에 이들 기업을 상대로 손해배상 청구소송을 제기했다.

이들 기업이 인위적으로 공급 부족을 조장했고, 부당 이득을 취했다는 게 원고 측 주장이다. 메모리 반도체 가격이 올라 맥북과 아이패드 등 IT 완제품의 가격 상승으로 이어지면서 소비자들이 직간접적 피해를 입게 됐다고도 원고 측은 강조했다.

원고 측은 소장에서 삼성전자 등의 과거 가격 담합 사례를 지적했다.

앞서 삼성전자와 하이닉스반도체(SK하이닉스의 전신)는 1999~2002년 미국 시장에서 D램 가격을 담합해 올린 혐의로 미 법무부에서 각각 3억달러(약 4600억원)와 1억8500만달러(약 2850억원)의 벌금을 부과받은 바 있다.

WccF는 “소송의 결과가 어떻게 될지는 지켜봐야 할 것”이라며 “지금과 같은 상황이 향후 몇 년 동안 이어질 수도 있다”고 내다봤다.

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