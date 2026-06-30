“스벅 가야지” 광주일고 조롱한 배재고 논란…교육청 조사

전국 고교야구 대회 도중 지역 비하성 구호가 나와 논란이 일고 있다. 서울시교육청은 “스타벅스 가야지”라는 구호를 외친 배재고등학교에 대한 조사에 나섰다.

지난 29일 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주제일고의 경기에서 배재고 선수들이 덕아웃에서 응원을 펼치고 있다. 유튜브 채널 ‘강릉 야구 TV’ 캡처

30일 서울시교육청 등에 따르면 전날 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주제일고와 경기 중 상대 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라고 반복해 외친 배재고에 대한 국민신문고 민원 등을 접수하고 배재고를 상대로 경위를 파악 중이다.

대한야구소프트볼협회도 스포츠공정위원회를 열어 징계 여부를 결정할 방침이다. 광주일고 측은 협회에 △협회주관 대회에서 상대방을 조롱하거나 비하하는 응원이나 표현 일체 금지 △선수, 지도자, 학부모, 관중 대상 관련 내용 교육 △위반한 선수와 지도자에게 상응하는 조치 등을 요구했다.

해당 구호는 지난달 스타벅스 코리아의 이른바 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란을 연상케 하는 조롱성 구호로 해석되면서 지역 비하성 발언이라는 지적이 나왔다. 당시 스타벅스는 ‘탱크데이’, ‘책상의 탁’ 등의 문구를 활용한 마케팅으로 5·18을 희화화했다는 비판을 받았고, 광주를 중심으로 불매 움직임이 이어진 바 있다.

광주제일고 측은 곧바로 심판진에 항의했고, 심판은 배재고 측에 주의를 줬다.

영상이 사회관계망서비스(SNS) 등에 퍼지며 비판이 커지자 배재고는 전날 사과문을 게재했다.

배재고는 학교 홈페이지를 통해 “일부 학생 선수의 부적절한 응원 구호로 광주제일고등학교 선수단과 학부모님, 동문, 광주 시민을 비롯한 많은 분들께 깊은 상처와 실망을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”며 “해당 학생 선수를 즉시 제지하고, 현장에서 필요한 조치를 취했다. 경기 후 광주제일고 야구부 측에도 사과의 뜻을 전달했다”고 밝혔다.

이어 “해당 응원은 상대 학교와 지역 사회를 존중해야 하는 스포츠 정신에 어긋나는 매우 부적절한 행동이었다. 역사적 의미와 지역 사회에 대한 존중이 부족했다”며 “학교는 이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있다”고 했다.

그러면서 “해당 학생 선수에 대해서는 생활교육위원회에 회부해 학칙과 절차에 따라 엄정하게 처리하겠다”며 “야구부 전원을 대상으로 스포츠맨십, 인권 감수성, 공동체 의식 및 선수 윤리에 관한 특별 교육도 실시하겠다”고 밝혔다.

배재고는 “이번 일을 계기로 학생들의 역사 인식과 타인에 대한 존중, 올바른 응원문화 정착을 위한 재발방지 교육을 지속적으로 실시해 다시는 같은 일이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지