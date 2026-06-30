전국 곳곳에 소나기…돌풍·천둥번개 주의 [오늘날씨]

화요일인 30일은 전국 내륙을 중심으로 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리겠다.

지난 20일 서울 도심에서 우산을 쓴 시민들이 걷고 있다. 연합뉴스

이날 아침까지의 예상 강수량은 경기 내륙과 강원중·북부 내륙은 5~10㎜다.

오후부터 밤까지의 예상 강수량은 서울·경기 내륙 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~50㎜, 대전·세종·충남 내륙·충북 5~40㎜, 전북 동부 5~40㎜, 전남 내륙 5~20㎜, 경북 북부 내륙·남서 내륙과 경남 북서 내륙이 5~20㎜다.

오전 5시 현재 기온은 서울 23.0도, 인천 22.3도, 수원 20.6도, 춘천 20.1도, 강릉 19.8도, 청주 23.3도, 대전 22.1도, 전주 22.0도, 광주 22.2도, 제주 21.6도, 대구 20.1도, 부산 20.8도, 울산 18.3도, 창원 19.9도 등이다.

낮 기온은 서울 33도, 인천 30도, 수원 31도, 춘천 32도, 강릉 26도, 대전 33도, 청주 33도, 광주 31도, 전주 31도, 부산 26도, 울산 27도, 대구 32도, 제주 27도 등으로 예상된다.

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