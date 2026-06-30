지연수 "전남편 일라이에게 양육비 85만원 받아…턱없이 부족"

그룹 유키스 일라이와 이혼 후 홀로 아이를 키우고 있는 방송인 지연수가 양육비 현실을 지적했다.

29일 지연수의 유튜브 채널에는 '전남편 양육비에 대한 지연수의 생각은'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 지연수는 싱글맘들의 이혼·양육 관련 사연을 읽고, 직접 조언하는 시간을 가졌다.

그는 양육비를 제때 주지 않으면서 SNS에 명품을 자랑하는 전남편을 제보한 사연에 대해 "그 사람의 개인 돈이니까 어쩔 수 없다. 결국은 법적으로 가는 수밖에 없다"고 말했다.

이어 "양육비는 아이가 커가는 데 들어가는 돈이기 때문에 아이의 권리가 맞다"며 "배우자에게 아무리 주장해 봤자 마치 자기 돈을 이 여자에게 준다고 생각한다. 남자들이 그 생각부터 바꿔야 한다"고 일침을 놨다.

지연수는 양육비 책정 기준이 물가 현실을 반영하지 못한다고 지적했다. 그는 "물가는 오르는데 산정표가 아직 미흡해서 턱없이 부족하다"며 "난 (전남편 일라이에게) 85만 원을 받는다. 그런데 최저 양육비가 64만 원"이라고 밝혔다.

또 "양육비는 아이가 고등학교를 졸업할 때까지 받는 것"이라고 설명한 뒤 "이거 솔직히 까놓고 말해도 되나. 마음 비우고 살아야 한다. 그거 생각하면 나만 뒤로 까무러치는 일"이라고 털어놨다.

양육비를 받지 못하는 싱글맘들에게는 현실적인 조언을 건넸다. 지연수는 "양육비에 매달리는 것보다 그냥 내가 빨리 알바를 하는 게 현실적으로 맞다"고 말했다.

그는 "아이가 어리면 어린이집 시간에 맞춰 일을 해야 해서 파트타임밖에 못한다"며 "아이가 갑자기 열이 나면 어린이집에서 전화가 온다. 그럼 알바하다가도 데리러 가야 한다"고 설명했다.

이어 "열나는 아이를 혼자 둘 수 없으니 데리고 일하러 가기도 한다. 그럼 누가 나를 써주겠냐. 이게 현실이다. 싱글맘들이 아이 키우기 힘들다는 게 그런 것"이라고 토로했다.

지연수는 "싱글맘들은 이를 악물고 버틴 엄마들"이라며 "일하러 가도 온갖 타박을 다 받는다. 그래도 못 들은 척해야 한다. 내가 이 일을 안 하면 당장 아이를 굶기게 되니까 해야 한다"고 강조했다.

지연수는 2015년 일라이와 결혼해 2016년 아들을 품에 안았으나 2020년 이혼했다. 양육권과 친권은 지연수가 갖고 있다. 최근 일라이는 이혼 6년 만에 재혼 소식을 전해 화제를 모았다.

<뉴시스>

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