김영록 지사 “호남에 ‘800조 반도체 팹 4기’ 확정… 산업지도 바꿀 역사적 쾌거”

김영록 전남도지사는 29일 삼성전자와 SK하이닉스가 호남 지역을 대한민국 제2의 국가 반도체 생산 거점으로 낙점하고 총 800조원 규모의 메모리 팹(생산라인) 4기를 건설하기로 확정한 것에 대해 “호남의 판을 바꾸고 대한민국 균형성장을 견인할 역사적 대전환”이라며 전폭적인 환영의 뜻을 밝혔다.

김영록 전남도지사. 전남도 제공

김 지사는 이날 환영문을 통해 이재명 대통령 주재 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 삼성전자 2기, SK하이닉스 2기 등 메모리 팹 4기와 800조원 규모의 반도체 시설이 전남·광주에 들어서게 된 것은 전무후무한 역사적 쾌거라고 평가했다.

특히 김 지사는 “국가 경쟁력 강화와 균형발전, 지방소멸 위기 극복이라는 세 마리 토끼를 잡는 역대 어느 정부도 하지 못했던 과감한 결단”이라며 “이재명 대통령께 전남도민과 함께 뜨겁게 감사드린다”고 밝혔다.

이어 “글로벌 반도체 시장을 선도하는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장의 과감한 투자 결단이 더해졌다”며 “호남의 판을 바꿀 쾌거를 뜨겁게 환영하고 감사드린다”고 말했다.

김 지사는 “전남·광주는 오래전부터 반도체 유치를 위해 치열하게 준비해 왔다”며 “저렴한 부지와 풍부한 재생에너지, 안정적 용수, 지역 대학과 연구기관을 중심으로 한 인재·기술 생태계까지 갖춰 대한민국 최고의 반도체 입지 조건을 다져 왔다”고 강조했다.

또 “지난 2023년 반도체 특화단지 공모에서 인프라·사업성 평가를 통해 ‘최적의 입지’라는 평가를 받았다”며 “당시 용인과 구미 2개 지자체만 지정되는 아쉬움이 있었지만, 끈질긴 노력이 마침내 오늘의 결실로 이어졌다”고 덧붙였다.

김 지사는 “이번 투자는 오랜 시간 국가 발전에 헌신했음에도 산업화 과정에서 소외받았던 호남에 새로운 성장의 길을 열어 줄 결정적 계기”라며 “대한민국의 산업지도를 새롭게 그릴 기념비적 사건으로 기록될 것”이라고 말했다.

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