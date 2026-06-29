李 “대체불가 대한민국” 崔 “담대한 비전”… AI 생태계 선도 [3대 메가프로젝트]

“기업과 정부, 지자체가 힘을 모으면 대체 불가한 대한민국을 만들 수 있다고 확신합니다. 저도 기업인의 한 사람으로서 일조하게 돼 영광입니다.”(이재용 회장)



“담대한 비전과 철저한 준비를 바탕으로 글로벌 AI 생태계를 선도하고, AI의 미래는 대한민국에서 만들어 나가겠습니다.”(최태원 회장)

발표하는 양사 회장 이재용 삼성전자 회장(왼쪽)과 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 호남 반도체 공장 신설 등 향후 투자 계획을 발표하고 있다. 청와대사진기자단

29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에 참석한 삼성전자와 SK그룹의 두 리더는 이같이 밝히며, 대한민국이 인공지능(AI) 시대 세계적 주도권을 확보하도록 최선의 노력을 다하겠다고 다짐했다.



이날 관계부처 장관들의 보고회 이후 연단에 오른 두 사람은 삼성전자와 SK그룹이 전국적으로 2000조원에 달하는 신규 투자를 결정한 배경을 설명했다. 이재용 삼성전자 회장은 “AI로 인해 기술 패러다임이 상상하지 못한 속도로 변화하고 있어 저희를 포함한 반도체 기업들의 적극적인 투자에도 불구하고 폭발적인 수요에 대응하기엔 부족하다는 것이 시장의 시각”이라며 “(삼성전자는) 여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보, 여러 인프라 등 많은 인센티브 지원이 기대되는 광주를 (새 반도체 클러스터)후보지로 계획하고 있다”고 말했다.



삼성전자는 삼성그룹 내부용 AI 데이터센터와 로봇 관련 투자는 경북 구미에 집중할 계획이다. 또 천안과 온양 등 충청권에 최첨단 패키지 기술 투자를, 경남 거제에는 차세대 조선 산업을, 인천 송도에는 글로벌 최대 바이오 산업 단지를 조성하는 등 반도체 사업 투자와 함께 미래먹거리에 투자하는 ‘투트랙’ 전략을 내세웠다.



삼성전자가 용인·평택 반도체 클러스터 투자금 2030조원을 포함해 이날 발표한 총투자액은 2655조원에 달한다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 대화하고 있다. 청와대통신사진기자단

최태원 회장은 “대한민국은 왜 AI를 해야 하느냐”며 운을 뗐다. 최 회장은 “지능 생산 시장을 만들어 사회 고비용을 획기적으로 줄이고, 국민 경제를 성장시키기 위해 AI가 필요하다”며 “(SK그룹은) 서남권(호남 및 충청)에 약 400조원을 투자해서 새로운 클러스터를 조성하고자 한다”고 말했다. 이어 최 회장은 “SK가 만드는 AI 데이터센터는 대한민국의 AI 내셔널 인프라스트럭처(물리적·시스템적 구조)가 될 수 있다”고 자신했다. AI 데이터 센터 프로젝와 반도체 공급 확장 프로젝트로 향후 10년간 2100조원을 투자한다는 게 SK그룹의 계획이다.



이재명 대통령은 이날 붉은색과 푸른색, 흰색 스트라이프가 섞인 이른바 ‘통합 넥타이’를 매고 행사에 참석했다. 이 대통령은 영빈관에 입장하며 이 회장, 최 회장과 차례로 악수하며 인사한 뒤 두 사람 사이에 마련된 자리에 앉았다.

이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. 오른쪽부터 이재용 삼성전자 회장, 이 대통령, 최태원 SK그룹 회장. 청와대통신사진기자단

이 회장과 최 회장의 발표가 끝난 후 이 대통령은 두 사람과 함께 무대 위로 이동해 나란히 선 채 마무리 발언을 했다. 이 대통령은 “지금 우리는 상상할 수 없는 새로운 미래를 맞이하고 있다. 오늘이 그 첫 출발점이 될 것”이라며 “저는 우리 기업인들을 대표해 이 두 분께 ‘국가 영웅’ 또는 ‘국민 영웅’이라고 불러드리고 싶다”고 말했다. 이어 “우리 기업들이 우리 국민과 우리 대한민국의 미래를 위해 이와 같이 국가적으로 어려운 선택·결단을 해준 점에 대해서 우리 국민을 대표해 제가 인사 한번 드리도록 하겠다”며 이 회장과 최 회장에게 90도로 고개 숙여 인사한 뒤 악수했다. 두 회장 모두와 손을 맞잡고 한데 모은 이 대통령은 거듭 두 회장에게 고개 숙여 인사하며 감사의 마음을 전한 뒤 참석자들과 함께 ‘파이팅’을 외쳤다.



삼성전자와 SK하이닉스가 이 대통령의 제안을 받아들이며 사상 최대 지역투자에 나선 데는 현재 공급부족에 시달리는 글로벌 반도체 시장과 격화한 글로벌 빅테크와의 경쟁 등과 맞닿아 있다. 시장조사기관 카운터포인트에 따르면 지난 1분기 기준 D램 메모리 시장에서 삼성전자(38%)와 SK하이닉스(29%)가 선두 싸움을 하고 있지만 미국의 마이크론(22%)이 양사를 쫓고 있고, 중국의 CXMT는 1년 만에 점유율 3%에서 8%로 치고 올라온 상황이다.



아울러 삼성전자와 SK하이닉스는 전형적인 사이클산업인 반도체 산업의 특성상 막대한 영업이익이 나는 현재가 대규모 투자의 적기라고 판단한 것으로 알려졌다. 올해 최대 삼성전자는 370조원, SK하이닉스는 280조원의 영업이익이 예상된다.

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