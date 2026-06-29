한국산림재난안전기술공단, 훼손지 산림복원·사후관리까지 업무 확대

한국산림재난안전기술공단이 훼손지 산림복원과 사후관리까지 역할을 넓힌다.

산림재난안전기술공단은 최근 산림복원지원센터와 산림복원지 사후 모니터링 기관으로 지정됐다고 29일 밝혔다.

이번 지정으로 공단은 산불·산사태·산림병해충 등 산림재난으로 훼손된 산림의 훼손 원인·정도를 분석해 산림복원 사업 타당성 평가와 기본계획 수립, 사후 비교 등 복원사업 전 과정을 맡는다.

산림복원사업 추진 과정에서 기술지원과 컨설팅 수행, 산림복원 연구과제 등 정책 지원도 한다.

공단은 산림재난 예방·관리 과정에서 축적한 공간정보 기반의 피해(훼손) 원인 조사·분석, 2차 재해예방을 위한 위험요인 진단, 체계적 복구기술 전문성을 산림복원 과정에 적극 활용할 예정이다.

이임영 공단 이사장은 “그동안 산불·산사태 등 산림재난 예방·관리 업무에서 산림재난 피해지의 단순 복구를 넘어 건강한 산림생태계로의 회복까지 공단이 체계적으로 관리할 수 있는 기틀을 마련했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

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