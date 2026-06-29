한반도 첫 공룡 화석 천연기념물 된다

한국 이름을 단 첫 토종 공룡 화석이 천연기념물 지정을 앞두고 있다.



국가유산청은 ‘보성 조각류 공룡 골격화석’과 ‘여수 돼지코거북 골격화석’, ‘통영 수우도 풍화혈’을 천연기념물로 지정 예고했다고 29일 밝혔다. 30일간의 예고 기간을 거쳐 국가유산위원회 심의 후 지정 여부가 확정된다.



보성 조각류 공룡 골격화석은 한반도에서 처음 확인된 조각류 공룡 골격화석이다. 2010년 독일 지질고생물학술지에 ‘코리아노사우루스 보성엔시스’라는 학명으로 정식 기재되며 국제 학계에서 한국 공룡 골격화석의 대표 사례로 인정받았다.



이 화석은 2000∼2004년 전남 보성 비봉리 공룡알 화석산지 조사 과정에서 발굴됐다. 조각류는 오리주둥이 공룡 등이 포함된 초식성 공룡 분류군으로, 새와 유사한 발을 가진 것이 특징이다.



함께 지정 예고된 여수 돼지코거북 골격화석은 2006년 전남 여수 소륵도에서 발견됐고, 통영 수우도 풍화혈은 경남 통영시 사량면 수우도 남쪽 해안 절벽과 인근 딴독섬 남쪽 사면에 분포한 지질유산이다.

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