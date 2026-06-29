항공권 정보 판매·GPS 미행…코르티스, 악성 팬 강경 대응한다

그룹 코르티스(CORTIS) 측이 악성 게시물 작성자와 사생활 침해 행위에 대해 형사 고소를 진행하는 등 강경 대응에 나섰다. 특히 멤버들의 항공권 정보를 불법 거래하거나 차량에 위치추적기(GPS)를 부착해 미행한 사례까지 공개하며 무관용 원칙을 재차 강조했다.

소속사 빅히트뮤직은 29일 팬 플랫폼 위버스를 통해 “실시간 상시 모니터링과 팬들의 제보를 바탕으로 정기적인 형사 고소를 진행하고 있다”며 최근 법적 대응 현황을 공개했다.

소속사는 온라인 커뮤니티와 포털, 사회관계망서비스(SNS), 음원 사이트 등에서 아티스트를 비하하거나 허위사실을 유포한 게시물을 비롯해 사진을 악의적으로 합성해 인격을 침해하거나 성적 수치심을 유발하는 게시물과 댓글도 고소 대상에 포함됐다고 밝혔다.

그룹 코르티스. 빅히트 뮤직

이어 “멤버 대부분이 미성년자인 점을 고려할 때 악성 게시물 작성과 유포 행위의 위법성은 더욱 중대하다”며 “합의나 선처 없는 무관용 원칙으로 철저한 수사와 엄벌을 요청하고 있다”고 강조했다.

소속사는 멤버들의 출입국 항공권 정보를 온라인에서 불법 판매한 계정들에 대해서도 지난 5월 고소장을 제출했으며 현재 수사가 진행 중이라고 밝혔다. 이어 “아티스트 출입국 항공권 정보의 판매와 구매는 모두 개인정보보호법 및 정보통신망법 위반에 해당하는 위법 행위”라며 불법 유통 근절을 위해 수사기관과 협조를 이어가겠다고 덧붙였다.

사생활 침해 사례도 구체적으로 공개했다. 소속사에 따르면 최근 프랑스 파리 일정 당시 일부 팬들이 아티스트가 탑승한 차량에 소형 GPS를 몰래 부착하거나 현지 차량과 기사를 이용해 비공개 일정을 포함한 이동 경로를 집요하게 추적한 사실이 적발됐다.

이밖에도 팬 이벤트 참여 제한 조치를 받은 일부 인원이 숙소인 호텔 내부를 배회하거나, 기내에서 좌석 구역을 벗어나 멤버들 주변으로 이동하는 등 팬 에티켓을 반복적으로 위반해 제지와 경고 조치를 받았다고 설명했다.

빅히트뮤직은 “아티스트 보호 과정에서 현장 경호 인력이나 운영진에게 욕설이나 폭행 등 위해를 가하거나 정당한 보호 조치를 왜곡해 허위사실을 유포하는 경우에도 가능한 모든 법적 조치를 검토해 적극 대응할 계획”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지