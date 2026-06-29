돈은 남자가 벌어 와야 한다고?…가사·육아 전담하는 ‘전업남편’ 27만4000명 돌파

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

올해 1분기 동안 가정에서 자녀나 손자녀의 양육을 도맡거나 가사 노동을 전담하는 남성 비경제활동인구가 27만4000명에 달한 것으로 나타났다. 이는 통계 분류 체계가 현재 방식으로 정립된 2004년 이후 1분기 기준으로 가장 높은 수치다. 가구 내 역할 분담의 구조적 축이 이동하고 있음을 보여주는 선명한 지표로 풀이된다.

29일 국가데이터처의 국가통계포털(KOSIS) 자료에 따르면 올해 1분기 육아나 가사를 사유로 경제활동에 참여하지 않은 남성은 지난해 같은 기간보다 16.6% 급증했다.

이러한 증가율은 지난 2021년 기록한 28.3% 이후 가장 큰 폭의 상승세다.

국가데이터처는 초등학교 입학 전 미취학 아동을 돌보기 위해 경제활동에 참여하지 않는 이를 ‘육아’ 인구로 분류한다.

이 육아 대상에는 자녀뿐 아니라 손자녀도 포함된다. 아울러 가정에서 살림을 담당하는 이는 ‘가사’ 인구로 분류되어 집계된다.

◆ 가사 전담 남성 26만1000명, 육아 전담 남성 1만3000명

세부 항목별로 살펴보면 살림을 전담하는 가사 목적의 남성이 26만1000명으로 전체 육아 및 가사 남성 비경제활동인구의 대부분을 차지했다. 이는 전년 동기 대비 16.5% 늘어난 규모다.

반면 미취학 아동이나 손자녀를 돌보는 육아 목적의 남성은 13000명으로 지난해보다 18.2% 증가했다.

◆ 20년 만에 두 배 가까이 증가한 ‘전업남편’ 흐름

가사와 육아에 집중하는 남성 비경제활동인구는 지난 2004년 1분기 당시 14만5000명 수준이었다.

이후 꾸준한 상승세를 그리다가 2022년 1분기에 20만6000명을 기록하며 처음으로 20만 명 선을 넘어섰다.

그로부터 불과 4년 만에 7만4000명이 추가로 늘어나는 급격한 가속도가 붙었다. 20년 전과 비교하면 두 배 가까이 팽창한 수치다.

반면 동일한 기간 가사와 육아를 담당하는 여성 비경제활동인구는 653만6000명으로 집계되어 지난해보다 1.9% 감소했다. 가정 내부에서 육아와 가사에 전념하는 남성은 빠르게 늘어나는 반면 여성은 지속적으로 감소하는 대비가 선명하게 나타나고 있다.

◆ 전통적 성역할의 구조적 변화와 고소득 여성 전문직 증가의 나비효과

노동시장 전문가들은 이러한 변화의 원인을 두 가지 축으로 분석한다.

첫째는 남성의 가사 노동 참여에 대한 사회적 인식이 근본적으로 변화하며 전통적인 성역할 개념이 옅어졌다는 점이다.

둘째는 전문직과 고소득 직군을 중심으로 여성의 사회 진출이 활발해지면서 가구 내 주소득원이 전환되는 사례가 늘어난 영향이다.

이와 함께 남성 청년층이 노동시장에서 이탈하는 구조적 요인도 함께 살펴볼 필요가 있다는 지적이 나온다.

자발적으로 가사와 육아를 선택한 남성도 존재하지만 고용 시장의 진입 장벽으로 인해 노동시장에 참여하지 못하고 비경제활동인구로 편입된 이들이 혼재되어 있을 가능성을 배제하기 어렵기 때문이다.

◆ 한국은행 청년층 경제활동 평가가 뒷받침하는 고용 시장의 현실

실제 한국은행 고용연구팀이 발표한 ‘BOK 이슈노트: 남성 청년층 경제활동 참가율의 하락 추세 평가’ 보고서는 이러한 고용 구조의 변화를 수치로 뒷받침한다.

보고서에 따르면 4년제 대학 이상 학력을 가진 25세부터 34세 사이의 청년층에서 남성 경제활동인구 대비 여성 청년층 경제활동인구 비율은 2002년 51.5%에 불과했으나 지난해에는 95.5%로 두 배 가까이 치솟았다.

이 연령대의 여성 경제활동인구 규모가 남성과 대등한 수준에 이르렀다는 의미다.

이런 결과는 남성 청년층의 경제활동 참가율 하락을 드러내는 만큼 가사 및 육아 전담 남성의 증가가 전적으로 긍정적인 역할 분담의 결과인지 혹은 노동시장 이탈에 따른 결과인지에 대한 심층적인 분석이 후속 과제로 남는다.

◆ 고용 공급 구조 변동과 선진국형 노동시장의 이면

한편 통계청 고용 동향 지표에 따르면 선진국형 경제 체제에서 여성의 노동시장 진입 확대는 남성의 가정 내 역할 비중 확대로 연결되는 경향을 보인다.

그러나 한국 시장의 경우 청년층 비경제활동인구의 고용 유보 상태와 유기적으로 결합되어 있다는 경제적 특수성이 존재한다.

자발적 선택에 의한 가사 노동 인구 외에도 고용 시장의 미스매치 현상으로 인해 일시적으로 구직을 단념하고 가사 영역에 머무는 잠재적 노동 공급 유보층이 혼재되어 있다는 분석이다.

이는 단순한 문화적 인식을 넘어 노동 인구 공급 구조가 근본적으로 다변화되고 있음을 의미한다.

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