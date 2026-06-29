이재명 대통령 반도체·AI 중심 국가 대도약 선언 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 최태원 에스케이(SK)그룹 회장과 이재용 삼성전자 회장과 함께 손을 맞잡고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 29일 청와대 영빈관에서 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 열고 반도체와 피지컬 인공지능(AI), AI 데이터센터를 국가 미래 성장의 핵심 축으로 육성하는 대규모 국가 전략을 공식 발표했다.

이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 최태원 에스케이(SK)그룹 회장과 이재용 삼성전자 회장에게 인사하고 있다. 청와대사진기자단

'회복을 넘어 대도약으로, 초격차 대한민국'을 주제로 열린 이날 국민보고회에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장을 비롯한 정부 부처 관계자와 산업계 인사들이 참석해 정부와 기업이 함께 추진할 미래 산업 비전을 공유했다. 정부 정책 발표와 주요 기업의 투자 계획이 한 자리에서 공개되며 국가 산업 전략의 방향성을 국민에게 직접 설명하는 자리로 마련됐다.

이재용 삼성전자 회장이 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 투자 계획을 발표하고 있다. 청와대사진기자단

최태원 에스케이(SK)그룹 회장이 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 투자 계획을 발표하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 "지금은 세계 경제의 판이 다시 짜이는 승부의 시간"이라며 "반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터를 하나의 산업 생태계로 연결해 대한민국을 누구도 대체할 수 없는 초격차 산업 강국으로 만들겠다"고 밝혔다. 이어 "오직 속도만이 경쟁력을 결정하는 시대"라며 정부와 민간이 함께 AI 시대를 선도해야 한다고 강조했다.

특히 이 대통령은 청와대 내 직할 담당관을 두고 3대 메가프로젝트를 직접 관리하겠다고 밝히며 강한 추진 의지를 드러냈다. 기존 반도체 생산거점을 신속히 완성하는 동시에 서남권을 중심으로 새로운 생산기지를 조성해 전력과 용수, 부지 등 산업 기반을 확보하고 AI 데이터센터 구축과 연계해 국가 경쟁력을 높이겠다는 구상도 제시했다.

김정관 산업통상부 장관이 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 3대 메가 프로젝트 계획을 발표하고 있다. 청와대사진기자단

이번 보고회는 단순한 투자 계획 발표를 넘어 정부와 기업이 미래 산업 전략을 공동으로 제시했다는 점에서 의미를 더했다. 글로벌 AI 패권 경쟁이 치열해지는 가운데 첨단산업을 중심으로 국가 성장동력을 확보하고, 수도권에 집중된 산업 구조를 지역으로 확산해 균형발전까지 함께 이루겠다는 청사진을 제시했다는 평가가 나온다.

29일 서울역 대합실에서 시민들이 이재명 대통령의 ‘3대 메가프로젝트 국민보고회’생방송을 보고 있다. 이재문 기자

다만 이번 프로젝트의 성패는 대규모 투자 계획이 실제 산업 현장과 지역 경제 활성화로 이어질 수 있을지에 달려 있다. 정부가 강조한 '속도'와 기업의 투자, 지역 인프라 확충이 유기적으로 맞물릴 때 비로소 3대 메가프로젝트가 대한민국 미래 30년을 이끌 성장 전략으로 자리 잡을 수 있을 것으로 보인다.

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