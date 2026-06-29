32강 좌절에도…홍명보호, 선수 1인당 8000만원 포상금 받는다

2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패한 한국 축구대표팀 선수들이 1인당 8000만원의 포상금을 받는다.

한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 바예 베르데 훈련장에 마련된 베이스캠프에서 열린 월드컵 결산 기자회견에서 부진에 대한 책임을 지고 감독직에서 물러나겠다는 뜻을 밝히고 있다. 뉴스1

29일 대한축구협회에 따르면 북중미 월드컵 최종 명단에 포함된 선수 26명에게는 기본 수당 5000만원이 지급된다. 여기에 조별리그 1승에 따른 승리 수당 3000만원이 더해져 선수 1인당 지급액은 총 8000만원이다. 선수단 전체 포상금 규모는 20억8000만원이다.

한국은 조별리그 1차전에서 체코를 2-1로 꺾으며 승리 수당을 확보했다. 이후 멕시코와 남아프리카공화국에 잇따라 패해 1승 2패를 기록하면서 무승부 수당(1000만원)은 받지 못한다.

홍명보 감독이 이끈 대표팀은 조별리그 A조 3위에 그쳐 32강 토너먼트 진출에 실패했다. 48개국이 출전한 이번 대회에서 한국은 최종 34위로 대회를 마쳤다. 이는 한국의 월드컵 본선 역대 최저 성적이다.

32강 진출이 무산되면서 성적에 따른 추가 포상금도 지급되지 않는다. 대한축구협회는 32강 진출 시 1억원, 16강 2억원, 8강 3억원 등의 포상금을 책정해 놨다.

24일(현지 시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 남아프리카공화국의 경기에서 정몽규 대한축구협회장이 그라운드를 보고 있다. 뉴시스

정몽규 대한축구협회장이 별도로 약속했던 특별 포상금도 지급 대상에서 제외됐다. 정 회장은 대표팀이 32강에 오르면 10억원, 16강은 20억원, 8강은 30억원을 기부금 성격으로 지급하겠다고 밝힌 바 있다.

이번 포상금은 출전 시간이나 출전 여부와 관계없이 최종 명단에 포함된 선수 26명에게 동일하게 지급될 것으로 알려졌다.

2022 카타르 월드컵과 비교하면 이번 포상금 규모는 크게 줄었다. 원정 월드컵 사상 두 번째 16강 진출을 이뤘던 당시 한국 대표팀 선수들에게는 1인당 최소 2억8000만원에서 최대 3억4000만원의 포상금이 지급됐다.

대한민국 축구국가대표팀 김민재, 오현규, 백승호, 김문환, 황희찬, 황인범, 설영우 등이 28일(현지시간) 멕시코 할리스코 과달라하라에 위치한 대표팀 숙소를 나서고 있다. 뉴스1

한편 홍 감독은 조별리그 탈락의 책임을 지고 자진 사퇴했다. 홍 감독과 코칭 및 지원스태프, 일부 선수들은 30일 인천국제공항을 통해 귀국한다. 나머지 선수들은 차례로 귀국하거나 소속팀에 복귀할 예정이다.

대한축구협회는 이번에는 별도의 공항 귀국 행사를 열지 않기로 했다. 2002 한일 월드컵 이후 원정 월드컵을 마친 대표팀이 공항 귀국 행사 없이 돌아오는 것은 이번이 처음이다.

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