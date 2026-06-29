여름엔 타이어 공기압 낮춰야 한다고?…생명을 위협하는 치명적 오해

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

기온이 30도를 초과하는 ‘여름철에는 타이어 공기압을 낮춰야 안전하다’는 잘못된 속설이 퍼져 있다. 하지만 이는 생명을 위협하는 치명적인 오해다. 기온이 30도를 넘을 때 타이어 펑크 사고는 평소보다 66% 급증한다. 특히 파열 사고의 치사율은 일반 교통사고 대비 12배 이상 치솟는다. 전문가들은 “공기압을 낮추는 행위가 여름철 도로 위에서 가장 위험한 함정이 될 수 있다”고 강력히 경고한다.

◆ 공기압 낮추면 파열 사고 급증…속설의 민낯

29일 미쉐린 등 타이어 브랜드 관계자에 따르면 연일 맹위를 떨치는 폭염에 아스팔트가 달아오르는 한여름 운전자들 사이에서 끊임없이 회자되는 낭설이 있다.

바로 뜨거운 열기에 타이어 내부 공기가 팽창하므로 여름철에는 공기압을 평소보다 5에서 10%가량 낮춰야 한다는 속설이다. 그러나 이는 자동차의 유일한 안전 판막을 스스로 떼어내는 것과 다름없는 치명적인 오판이다.

실제 현대해상 교통기후환경연구소가 2020년 여름철인 6월부터 8월까지 발생한 교통사고 23만3000건을 분석한 결과 기온이 30도를 웃돌 때 타이어 펑크로 인한 교통사고는 그 이하일 때보다 무려 66% 급증한 것으로 나타났다.

특히 타이어 파열 사고의 치사율은 일반 교통사고 대비 12.3배 높았으며 중상자 발생률은 3.4배에 달하는 것으로 집계됐다.

한국교통안전공단의 연구 자료에 따르면, 일정 기간 고속도로 교통사고 중 자동차 타이어 결함으로 인해 직접 유발된 사고 건수는 614건에 달하며 이로 인한 인명 피해는 255명에 이르는 것으로 집계되었다.

또 한국도로공사가 고속도로 내 타이어 파손 사고를 집중 추적한 통계에 따르면, 5개년 누적 사고 건수는 총 437건으로 매년 평균 87건의 심각한 타이어 파열 사고가 고속도로에서 지속해서 발생했다. 이로 인해 43명이 사망하고 278명이 부상하는 중대한 인명 피해가 초래되었다.

◆ 스탠딩 웨이브 현상…고속 주행 중 타이어 파열 원인

이같은 사고의 원인 중 타이어 공기압 결핍이 초래하는 가장 치명적인 위험은 ‘스탠딩 웨이브(Standing Wave)’ 현상이다.

공기압이 결핍된 상태에서 고속으로 주행하면 타이어가 지면과 닿는 트레드 접지면이 넓어져 심한 굴곡이 일어난다. 이 변형이 미처 회복되기 전에 다음 회전이 이어지면서 표면에 물결 모양의 주름이 잡히게 된다.

섭씨 70도에 육박하는 한여름 아스팔트의 복사열까지 더해지면 타이어 내부는 단시간에 임계점을 돌파해 예고 없이 처참하게 파열되고 만다.

현대해상 교통기후환경연구소 김태호 박사는 “기온이 30도일 때 노면은 70도 정도의 고열이 발생하며 이로 인해 타이어로 전달되는 스탠딩 웨이브 현상이 발생한다”고 설명했다.

스탠딩 웨이브는 시속 80km 이상의 고속 주행 구간에서 특히 두드러진다. 이는 고속도로 주행 중 갑작스러운 타이어 파열로 이어지는 주요 원인으로 작용한다.

타이어 내부 공기압은 물리적 열역학 법칙에 따라 온도가 10도 상승할 때마다 일정 수준 자연 팽창한다.

하지만 현대 자동차의 타이어는 제조 단계에서 설계 기준 온도를 훌쩍 뛰어넘는 극단적인 열팽창을 견디도록 특수 내열 고무 화합물과 고장력 구조로 설계된다.

따라서 한여름 노면 온도가 70도를 넘어가더라도 팽창된 공기압을 이기지 못해 타이어가 자체 폭발할 확률은 극히 희박하다.

되레 공기압을 임의로 낮추면 타이어 내부를 지탱하는 카카스 코드가 주행 중 과도하게 굴절되고, 이 과정에서 내부 마찰열이 기하급수적으로 급증해 타이어의 구조적 붕괴와 파열을 직접적으로 유발하게 된다.

◆ 수막현상 촉발…장마철 제동거리 기하급수적 증가

장마철 폭우 속에서도 부족한 공기압은 도로 위의 흉기로 돌변한다. 팽팽함을 잃은 타이어는 트레드의 배수 홈이 지면에 과도하게 짓눌린다.

이로 인해 빗물을 밖으로 밀어내는 본연의 배수 기능을 상실하게 된다. 이는 결국 타이어가 수면 위를 속수무책으로 겉도는 ‘수막현상(Hydroplaning)’을 촉발한다. 수막현상은 제동거리를 기하급수적으로 늘려 대형 연쇄 추돌의 도화선이 된다.

수막현상은 타이어 공기압이 낮을수록 그리고 주행 속도가 높을수록 더 낮은 속도에서도 쉽게 발생한다. 공기압이 적정치 이하인 차량의 빗길 제동 거리는 정상 차량보다 현저히 늘어날 수 있다. 따라서 장마철에는 각별한 주의와 사전 점검이 필수적이다.

◆ 올바른 타이어 관리법…적정 공기압 유지 및 상향 조정

전문가들은 “여름철일수록 타이어 공기압을 차량 매뉴얼에 명시된 ‘적정 공기압’으로 엄격히 유지해야 한다”고 강조한다. 고속도로 주행 시에는 오히려 공기압을 상향 조정할 것을 권고한다. 타이어 내부 공기는 주행 유무와 관계없이 미세하게 유출된다. 외부 온도 상승에 따른 팽창폭은 설계 당시 이미 안전 허용치로 계산되어 있기 때문이다.

김태호 박사는 스탠딩 웨이브 현상 방지를 위해 표준 공기압보다 10에서 20%가량 높게 유지할 것을 권고했다. 금호타이어 공식 가이드 역시 장거리 및 고속 주행을 앞두고는 권장 수치보다 10% 상향할 것을 명시하고 있다.

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