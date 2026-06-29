해군, 제2연평해전 승전 24주년 기념행사 거행

해군이 29일 오전 경기 평택 2함대사령부에서 제2연평해전 승전 24주년 기념행사를 개최했다.

안규백 국방부 장관, 김경률 해군참모총장과 제2연평해전 전사자 유가족, 참수리 357호정 부장으로 전투에 참가한 이희완 전 국가보훈부 차관 등 300여명이 참석했다.

29일 경기 평택시 포승읍 해군 제2함대 사령부에서 열린 제2연평해전 승전 24주년 기념식에서 참전장병들이 전사자 조각상에 경례하고 있다. 평택=뉴시스

행사는 2함대 충무동산에서 제2연평해전 전승비 참배를 시작으로, 충무관에서 승전 기념식으로 이어져 진행됐다. 개식사 및 국민의례, 서해 6용사 및 참전 장병 소개, 제2연평해전 승전 경과보고, 국방부장관 기념사, 유가족회장 답사, 기념영상 시청,군가 공연 및 해군가 제창 순으로 진행됐다.

제2연평해전은 2002년 6월 29일 북한 경비정이 연평도 인근 해상 북방한계선(NLL)을 침범, 2함대 소속 고속정 참수리-367정에 기습 공격을 가하면서 발발됐다.

우리 해군 함정들은 북한 경비정 제압에 성공했지만, 참수리 357호정을 지휘했던 정장 윤영하 소령, 조타장 한상국 상사, 사수 조천형 상사, 황도현 중사, 서후원 중사가 전사했다.

의무병 박동혁 병장은 중상을 입고 국군수도병원에서 치료 중 해전 발발 83일 만인 9월 20일에 숨졌다.

서영석 제2연평해전 유가족회장은 답사를 통해 “제2연평해전에서 전사한 6용사와 전우들은 대한민국 해군이라는 명예와 자부심으로 적의 도발에 굳건한 자세로 맞섰다”며 “여섯 용사의 부모이자 국민의 한 사람으로서 여러분들의 노고에 다시 한번 진심으로 감사와 경의를 표한다”고 말했다.

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