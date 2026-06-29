일본 스킨케어 브랜드 알비온, 6월 29일 한국 공식 론칭

사진=알비온 제공

일본 스킨케어 브랜드 ‘알비온(ALBION)’이 6월 29일 한국 시장에 공식 론칭한다.

1956년 일본 도쿄 긴자에서 시작된 알비온은 ‘순백(Albion)’이라는 브랜드명에 담긴 이상적인 아름다움을 추구하며, 스킨케어 철학을 바탕으로 일본 백화점 유통을 중심으로 제품을 선보여 온 스킨케어 브랜드다.

알비온은 이번 한국 론칭을 통해 ‘밀크-퍼스트(Milk-First)’ 루틴을 소개한다. 세안 직후 피부에 토너보다 유액(Milk)을 먼저 사용하는 방식으로, 피부 컨디션을 정돈하고 다음 단계 스킨케어를 준비할 수 있도록 설계됐다.

한국 시장에 선보이는 대표 제품인 스킨 컨디셔너 에센셜 N은 1974년 출시 이후 50년간 알비온을 대표해 온 제품이다. 유네스코 세계자연유산으로 지정된 일본 시라카미 산지에서 재배한 유기농 율무 품종 ‘키타노하토’를 함유했다. 함께 선보이는 밸런싱 밀크 제품은 세안 직후 가장 먼저 사용하는 제품으로, 각질층의 유·수분 밸런스를 고려해 보습감과 사용감을 제공하는 데 초점을 맞춘 제품이다.

특히 인피니스 라인의 펌프 매트릭스 밀크 사용 후 스킨 컨디셔너 에센셜 N을 레이어링하는 루틴은 피부 컨디션을 정돈하는 알비온의 ‘피부 리셋’ 루틴으로 소개된다.

알비온 코리아 관계자는 “한국 소비자들은 스킨케어에 대한 관심과 이해도가 높지만, 세안 직후 피부가 겪는 불균형에 대해서는 상대적으로 덜 주목하는 경우가 있다”며 “알비온의 ‘밀크-퍼스트(Milk-First)’ 루틴을 통해 한국 소비자들에게 알비온의 스킨케어 방식을 소개하고자 한다”고 전했다.

알비온 제품은 공식 네이버 브랜드 스토어와 SSG닷컴을 통해 구매할 수 있다. 공식 론칭을 기념해 입점 채널 구매 고객을 대상으로 한 혜택도 마련했다. 론칭 당일부터 구매 고객에게 ‘알비온 네이비 새틴백’과 ‘인피니스 밀크 트래블 키트’를 한정 수량 증정한다.

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