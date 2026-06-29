정혜경 대표, ‘한국옥빛전통문화재단’ 출범 준비

사진=한국옥빛전통문화재단 제공

정혜경 대표가 전통문화의 보존과 현대적 확산을 목표로 ‘한국옥빛전통문화재단’ 출범을 준비하고 있다. 한국옥빛전통문화재단은 출범 후 교육, 전시, 공연, 체험, 아카이브, 문화 나눔 활동 등을 아우르는 시민 참여형 문화 플랫폼을 지향한다.

한국옥빛전통문화재단은 전통문화의 보존과 계승을 기반으로 전통문화 교육 프로그램, 전시·공연, 장인 지원, 지역문화 기록, 체험 프로그램 등을 추진하는 문화재단으로 기획됐다. 전통문화가 특정 세대나 전문가의 영역에 머무르지 않고, 시민 누구나 일상 속에서 배우고 경험할 수 있는 열린 문화공동체를 만드는 데 중점을 둘 예정이다.

재단명에 담긴 ‘옥빛’은 맑고 은은하며 오래도록 변하지 않는 전통의 아름다움을 상징한다. 한국옥빛전통문화재단은 이 의미를 바탕으로 전통문화의 깊이와 품격을 현대적으로 해석하고, 시민 참여형 문화사업을 통해 세대와 지역을 잇는 역할을 해 나간다는 계획이다.

주요 사업으로는 전통문화 교육 프로그램, 전통공예 및 생활문화 체험, 장인·예술인 협력 프로젝트, 지역문화 기록화 사업, 전통문화 전시와 공연, 청소년·가족 대상 문화교육, 문화 소외계층을 위한 나눔 활동 등이 검토되고 있다.

재단은 전통문화 커뮤니티 조성에도 무게를 두고 있다. 일반 시민을 비롯해 전통문화 전문가, 장인, 예술인, 청년 서포터즈, 후원회원 등이 함께 참여하는 커뮤니티를 구성하고, 교육과 체험을 넘어 기록·홍보·봉사·후원·기획 활동으로 이어지는 문화 네트워크를 만들어갈 방침이다.

커뮤니티 활동은 ‘옥빛문화회원’, ‘옥빛문화지킴이’, ‘옥빛청년서포터즈’, ‘옥빛문화나눔단’, ‘옥빛전통문화아카데미’ 등의 형태로 운영될 수 있다. 회원들은 전통문화 강좌와 체험 프로그램 참여는 물론, 지역문화 조사, 전시·행사 운영, SNS 홍보 콘텐츠 제작, 문화 나눔 봉사, 후원 캠페인 등에 참여할 예정이다.

한국옥빛전통문화재단은 전통문화가 박물관이나 특정 행사에만 머무르지 않고 생활 속에서 자연스럽게 이어지는 구조를 마련하는 데 초점을 맞추고 있다. 이를 위해 계절별 세시풍속 체험, 명절문화 프로그램, 전통차와 예절 교육, 한지·민화·규방공예·자개 등 전통공예 강좌, 장인 초청 특강, 지역문화 답사 등 다양한 프로그램을 단계적으로 운영할 계획이다.

아카이브 사업도 주요 추진 과제 중 하나다. 재단은 어르신들의 생활문화 기억과 지역의 오래된 이야기, 전통 장인의 기술과 철학을 사진, 영상, 인터뷰, 기록집, 전시 콘텐츠 등으로 기록하고, 이를 더 많은 시민과 공유하는 방안을 검토하고 있다.

정혜경 대표는 “문화재단의 역할은 행사를 여는 데서 끝나는 것이 아니라 사람과 사람, 세대와 세대, 전통과 미래를 연결하는 것”이라며 “한국옥빛전통문화재단이 전통문화의 가치를 함께 배우고 나누는 문화공동체로 성장할 수 있도록 준비해 나가겠다”고 말했다.

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