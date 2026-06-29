탑, 데뷔 20년 만 첫 아시아 팬미팅 투어 개최…글로벌 팬들과 본격 소통

가수 탑(T.O.P)이 데뷔 이후 처음으로 아시아 팬미팅 투어를 열고 글로벌 팬들과 직접 만나는 시간을 마련한다.

탑 아시아 투어 티저 포스터 이미지. 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)

29일 소속사 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)는 탑이 첫 아시아 팬미팅 투어 ‘T.O.P PRE-STUDIO 2026(탑 프리-스튜디오 2026)’를 개최한다고 밝혔다.

팬미팅 개최 소식과 함께 공개된 티저 포스터도 이목을 집중시켰다. 흑백 콘셉트로 제작된 포스터에는 짙은 어둠 속에서 한 줄기 빛을 향해 걸어가는 인물의 실루엣이 담겼으며, 거친 질감으로 표현된 ‘T.O.P PRE-STUDIO 2026’ 타이틀이 더해져 강렬한 분위기를 완성했다.

절제된 이미지와 감각적인 연출은 탑만의 독보적인 존재감을 드러내며 팬들의 기대감을 높이고 있다.

무엇보다 이번 투어는 2006년 데뷔 이후 약 20년 만에 처음 진행되는 아시아 팬미팅이라는 점에서 의미가 크다. 최근 첫 솔로 정규앨범 ‘다중관점(ANOTHER DIMENSION)’으로 글로벌 차트에서 성과를 거두며 솔로 아티스트로서 입지를 다시 한번 입증한 탑이 이번 투어를 통해 각 도시 팬들에게 어떤 무대와 프로그램을 선보일지 관심이 모이고 있다.

‘‘T.O.P PRE-STUDIO 2026’를 통해 탑은 아시아 여러 도시를 찾아 더욱 폭넓은 글로벌 팬들과 교감하는 시간을 이어갈 계획이다. 공연 일정과 개최 지역, 티켓 예매 일정 등 세부 사항은 추후 공식 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

이후 7월 9일 일본 요코하마 ‘피아 아레나 MM(PIA ARENA MM)’에도 일본 공식 팬 커뮤니티 TOPSX 회원을 대상으로 팬미팅을 개최한다. 약 1만 명 규모로 진행되는 이번 행사는 전석 무료 초청 방식으로 마련될 예정이다.

한편 탑은 2006년 그룹 ‘빅뱅(BIGBANG)’을 통해 데뷔했다.

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